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АНАЛІТИКА

Кабмін відновив екологічні вимоги до якості пального

 

Кабінет Міністрів відновив дію вимог щодо якості пального не нижче екологічного стандарту "Євро 5".

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Телеграмі постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Внесено зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, зокрема, в частині відновлення дії вимог щодо якості пального на рівні не нижче Євро 5", - написав Мельничук.

Крім того, відновлено вимоги директив Євросоюзу щодо заборони продажу етилованого бензину та щодо встановлення вимог на паливо, яке використовується у дорожніх транспортних засобах і недорожній рухомій техніці (включаючи судна внутрішнього плавання), сільськогосподарських і лісогосподарських тракторах і рекреаційних суднах.

Як повідомлялося, у березні 2022 року Кабмін дозволив обіг палива екологічних стандартів "Євро 4" та "Євро 3" у зв'язку із запровадженням воєнного стану.
 

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