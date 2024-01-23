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Джиммі Дін
Нафта посилила зниження після зростання напередодні, Brent близько $79,4 за барель
14:54 23.01.2024 |
Зниження цін на нафту посилилося вдень у вівторок після різкого стрибка напередодні, в результаті якого котирування оновили місячні максимуми.
Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:21 EET знизилася на $0,68 (0,85%), до $79,38 за барель.
Березневі ф'ючерси на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,67 (0,9%), до $74,09 за барель.
Напередодні Brent подорожчала на 1,9%, WTI - на 2,4%, причому обидві марки завершили торги на найвищих позначках з 26 грудня минулого року.
Зростання котирувань було викликано побоюваннями щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході, а також новинами про пожежу на терміналі в Усть-Лузі.
"Ринок фокусується на напруженості на Близькому Сході, проте ескалація геополітичних ризиків сталася в іншому регіоні після атак українських безпілотників на російські об'єкти нафтової інфраструктури на Балтиці", - написали аналітики Saxo Bank.
"Напруженість у Червоному морі також зберігається, оскільки США та Велика Британія завдають нових ударів (по позиціях хуситів у Ємені - ІФ-У), - додали вони. - Водночас загальне ставлення до ризикових активів залишається позитивним, і ринки починають закладати в ціни на активи покращені економічні прогнози".
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