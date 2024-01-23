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Нафта стабілізується на тлі змішаних сигналів про постачання та обережний прогноз щодо Китаю
08:37 23.01.2024 |
Ціни на нафту практично не змінилися у вівторок, оскільки трейдери зважували безліч суперечливих побоювань щодо попиту та пропозиції, а також напруження на Близькому Сході і проблеми з холодною погодою, які порушили видобуток у Сполучених Штатах.
Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:53 EET впали на 2 центи до $80,04 за барель, тоді як ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate (WTI) востаннє знижувалися на 1 цент до $74,75 за барель .
Обидва контракти в понеділок зросли приблизно на 2%, оскільки удар українського безпілотника по терміналу відвантаження палива "Новатека" в Усть-Лузі викликав занепокоєння з приводу постачання та призвів до зростання цін. Аналітики кажуть, що «Новатек», найімовірніше, відновить там повномасштабну діяльність протягом кількох тижнів.
Хоча пошкодження навантажувальних причалів на терміналі в Усть-Лузі лише «ненадовго вплинуло на експорт», цей крок підвищує ймовірність того, що російсько-українська війна «переходить у нову фазу, коли сторони націлюються на ключову енергетичну інфраструктуру», заявили аналітики ANZ Research у своєму звіті.
На Близькому Сході сили США та Великобританії також завдали нового раунду ударів по підземному сховищу хуситів, а також по ракетним та розвідувальним можливостям, що використовуються пов'язаним з Іраном угрупованням хуситів.
Напади хуситів на судна в регіоні Червоного моря та навколо нього порушили глобальне судноплавство та посилили побоювання щодо інфляції. Угруповування заявило, що їхні напади відбуваються на знак солідарності з палестинцями, коли Ізраїль завдає ударів по сектору Газа.
Деякі аналітики, як і раніше, оптимістичні щодо короткострокових фундаментальних показників ринку через ці конфлікти.
"Незважаючи на будь-які побоювання з приводу рецесії, вплив екстремальних погодних умов на видобуток сирої нафти в США та ескалація геополітичних конфліктів, як і раніше, підтримують ціни на нафту", - сказав аналітик CMC Markets з Шанхаю Леон Лі.
У США 20% видобутку нафти в Північній Дакоті залишалися закритими через сильні холоди та експлуатаційні проблеми, повідомило в понеділок управління трубопроводів штату.
Проте тиск на ринки чинять побоювання з приводу повільного відновлення економіки Китаю, що викликає побоювання з приводу світового попиту на нафту, враховуючи, що азіатський гігант є найбільшим у світі імпортером сирої нафти.
Китайські політики вжили низку заходів щодо підтримки економіки, але внутрішнє споживання залишається кволим, що змушує нафтових трейдерів нервувати з приводу перспектив попиту.
"Враховуючи суперечливі фундаментальні фактори, що існують зараз на ринку нафти WTI, фактор імпульсу, ймовірно, стане основним фактором, який створює умови для цін на нафту в короткостроковій перспективі", - сказав старший аналітик OANDA по ринках Кельвін Вонг.
Цінам на нафту WTI вдалося закритися вище 50-денної ковзної середньої в понеділок вперше з 24 жовтня минулого року. Бугаєве закриття було за аналогічним денним закриттям вище 20-денної ковзної середньої минулого четверга, додав він.
Опитування Reuters, яке показує, що запаси сирої нафти в США, за прогнозами, скоротяться приблизно на 3 мільйони барелів за тиждень до 19 січня, також обмежило слабкість цін. Очікувалося, що минулого тижня запаси дистилятів скоротяться, а запаси бензину зростуть. Очікується, що офіційні урядові дані будуть опубліковані 24 січня.
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