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Нафта перейшла до помірного зростання, Brent близько $78,7 за барель
14:19 22.01.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок почали слабо зростати вдень у понеділок.
Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:29 EET зросла на $0,14 (0,18%), до $78,7 за барель.
Ф'ючерси на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,26 (0,35%), до $73,67 за барель. Торги лютневим контрактом закінчуються в понеділок, березневий ф'ючерс подорожчав на $0,16 (0,22%), до $73,41 за барель.
За підсумками минулого тижня Brent зросла в ціні на 0,3%, WTI - на 1%.
Основним фактором, що надає підтримку нафтовим котируванням, залишається напруженість у Червоному морі. Учасники ринку вважають, що проблеми для судноплавства в регіоні збережуться протягом довгого часу.
"Дедалі більше судновласників уникають цього регіону, - зазначив голова Euronav NV Олександр Саверіс. - Раніше здавалося, що проблему вдасться вирішити за декілька тижнів, але тепер усе йде до того, що наслідки відчуватимуться декілька місяців".
Тим часом лівійська Національна нафтова корпорація в неділю повідомила про скасування режиму форс-мажору і повноцінне відновлення видобутку на родовищі Аш-Шарара, продуктивність якого сягає 300 тис. барелів на добу.
Режим форс-мажору діяв із 7 січня через акції протесту, які призвели до припинення постачань із родовища на експортний термінал Завія.
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