Нафта перейшла до помірного зростання, Brent близько $78,7 за барель

Ціни на нафту еталонних марок почали слабо зростати вдень у понеділок.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:29 EET зросла на $0,14 (0,18%), до $78,7 за барель.

Ф'ючерси на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали на цей час на $0,26 (0,35%), до $73,67 за барель. Торги лютневим контрактом закінчуються в понеділок, березневий ф'ючерс подорожчав на $0,16 (0,22%), до $73,41 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent зросла в ціні на 0,3%, WTI - на 1%.

Основним фактором, що надає підтримку нафтовим котируванням, залишається напруженість у Червоному морі. Учасники ринку вважають, що проблеми для судноплавства в регіоні збережуться протягом довгого часу.

"Дедалі більше судновласників уникають цього регіону, - зазначив голова Euronav NV Олександр Саверіс. - Раніше здавалося, що проблему вдасться вирішити за декілька тижнів, але тепер усе йде до того, що наслідки відчуватимуться декілька місяців".

Тим часом лівійська Національна нафтова корпорація в неділю повідомила про скасування режиму форс-мажору і повноцінне відновлення видобутку на родовищі Аш-Шарара, продуктивність якого сягає 300 тис. барелів на добу.

Режим форс-мажору діяв із 7 січня через акції протесту, які призвели до припинення постачань із родовища на експортний термінал Завія.