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АНАЛІТИКА

Автогаз уроздріб здешевшав за вихідні

 

За вихідні (з 19 по 22 січня) середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,11 грн/л, до 27,78 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше цей вид пального скинув на автозаправних станціях мережі «Рур груп» – 1,50 грн/л – до 28,00 грн/л. Найменше – на 15 коп./л – автогаз здешевшав на станціях «БРСМ-Нафта», до 26,68 грн/л.

На автозаправних станціях KLO, «Кворум», BVS і Green Wave цей вид пального здешевшав на 50 коп./л.

На станціях ZOG і «Автотранс» ціна зменшилась на 1 грн/л і 0,8 грн/л, до 27,00 грн/л і 27,18 грн/л відповідно. На 41 копійку здешевшав літр автогазу у мережі Amic – до 27,25 грн/л.

Такі мережі як VST,  «Авіас» і Chipo знизили ціни на 23-30 коп./л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 19 по 22 січня 2024 р., грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

ОККО

29,16

0,00

WOG

29,16

0,00

SOCAR

28,99

0,00

Neftek

28,49

0,00

U.GO

28,22

0,00

UPG

28,03

0,00

Рур груп

28,00

-1,50

KLO

27,69

-0,50

Shell

27,65

0,00

Rodnik

27,49

0,00

Кворум

27,48

-0,50

VST

27,40

-0,30

Ovis

27,29

0,00

VostokGaz

27,29

0,00

Mango

27,29

-0,30

Marshal

27,28

0,00

AMIC

27,25

-0,41

BVS

27,19

-0,50

Автотранс

27,18

-0,80

ZOG

27,00

-1,00

Авіас

26,99

-0,23

Олас

26,99

0,00

Motto

26,98

0,00

Катрал

26,97

0,00

Chipo

26,97

-0,25

RLS

26,90

0,00

Укрнафта

26,90

0,00

БРСМ-Нафта

26,86

-0,15

Luxwen

26,49

0,00

Авантаж 7

25,95

0,00

Green Wave

25,90

-0,50

Середня ціна в Україні

27,78

-0,11
За матеріалами: EnKorr
 

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