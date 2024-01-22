Автогаз уроздріб здешевшав за вихідні

За вихідні (з 19 по 22 січня) середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,11 грн/л, до 27,78 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше цей вид пального скинув на автозаправних станціях мережі «Рур груп» – 1,50 грн/л – до 28,00 грн/л. Найменше – на 15 коп./л – автогаз здешевшав на станціях «БРСМ-Нафта», до 26,68 грн/л.

На автозаправних станціях KLO, «Кворум», BVS і Green Wave цей вид пального здешевшав на 50 коп./л.

На станціях ZOG і «Автотранс» ціна зменшилась на 1 грн/л і 0,8 грн/л, до 27,00 грн/л і 27,18 грн/л відповідно. На 41 копійку здешевшав літр автогазу у мережі Amic – до 27,25 грн/л.

Такі мережі як VST, «Авіас» і Chipo знизили ціни на 23-30 коп./л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 19 по 22 січня 2024 р., грн/л: