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Автогаз уроздріб здешевшав за вихідні
14:21 22.01.2024 |
За вихідні (з 19 по 22 січня) середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,11 грн/л, до 27,78 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Найбільше цей вид пального скинув на автозаправних станціях мережі «Рур груп» – 1,50 грн/л – до 28,00 грн/л. Найменше – на 15 коп./л – автогаз здешевшав на станціях «БРСМ-Нафта», до 26,68 грн/л.
На автозаправних станціях KLO, «Кворум», BVS і Green Wave цей вид пального здешевшав на 50 коп./л.
На станціях ZOG і «Автотранс» ціна зменшилась на 1 грн/л і 0,8 грн/л, до 27,00 грн/л і 27,18 грн/л відповідно. На 41 копійку здешевшав літр автогазу у мережі Amic – до 27,25 грн/л.
Такі мережі як VST, «Авіас» і Chipo знизили ціни на 23-30 коп./л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 19 по 22 січня 2024 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
29,16
|
0,00
|
WOG
|
29,16
|
0,00
|
SOCAR
|
28,99
|
0,00
|
Neftek
|
28,49
|
0,00
|
U.GO
|
28,22
|
0,00
|
UPG
|
28,03
|
0,00
|
Рур груп
|
28,00
|
-1,50
|
KLO
|
27,69
|
-0,50
|
Shell
|
27,65
|
0,00
|
Rodnik
|
27,49
|
0,00
|
Кворум
|
27,48
|
-0,50
|
VST
|
27,40
|
-0,30
|
Ovis
|
27,29
|
0,00
|
VostokGaz
|
27,29
|
0,00
|
Mango
|
27,29
|
-0,30
|
Marshal
|
27,28
|
0,00
|
AMIC
|
27,25
|
-0,41
|
BVS
|
27,19
|
-0,50
|
Автотранс
|
27,18
|
-0,80
|
ZOG
|
27,00
|
-1,00
|
Авіас
|
26,99
|
-0,23
|
Олас
|
26,99
|
0,00
|
Motto
|
26,98
|
0,00
|
Катрал
|
26,97
|
0,00
|
Chipo
|
26,97
|
-0,25
|
RLS
|
26,90
|
0,00
|
Укрнафта
|
26,90
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
26,86
|
-0,15
|
Luxwen
|
26,49
|
0,00
|
Авантаж 7
|
25,95
|
0,00
|
Green Wave
|
25,90
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
27,78
|
-0,11
|
|
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