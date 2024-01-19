Кількість пропозицій пального на ринку зростає

Протягом тижня ціни на пальне були більш-менш стабільними, подекуди реагуючи на коливання європейських котирувань. Низький попит і більш ніж достатня кількість пропозицій стримували вплив зовнішніх чинників на ціноутворення.

З 12 по 18 січня ціни на бензин у Середземномор'ї збільшились у середньому на $9,5/т, до $768-783/т, на півдні - на $14/т, до $826/т. Котирування дизельного пального в Середземномор'ї додало $14/т ($798-813/т), на півдні майже не змінилося й становило $796-807/т.

Повернення польського кордону

Головною новиною цього тижня стало розблокування українсько-польського кордону.

«Ми не здаємося, однак рівень ускладнення цього питання потребує часу, багато паралельних дій і співпраці. Міністерство взялося розв'язати цю проблему за згодою з нами, ми умовно згодні на це, тому і призупиняємо протест», - зазначив лідер польських протестувальників Рафал Меклер на свої сторінці у Facebook.

Станом на ранок 18 січня черги на трьох розблокованих КПП залишаються. Як передає «Укрінформ», речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив, що загалом на цих переходах у черзі перебувають 1 100 вантажівок, але через інтенсивний рух час у черзі буде не таким тривалим. Він додав, що станом на 17 січня «Ягодин» перетнуло 1 100 вантажних автомобілів, коли під час блокування цей показник становив 100-150 автомобілів в обох напрямках.

Минулого тижня (з 8 по 14 січня) з Польщі й країн Балтії було ввезено 7,4 тис. т і 1,9 тис. т бензину, що на 26% і 53% менше, ніж тижнем раніше, а дизельного пального, навпаки, більше на 26% (33,4 тис. т) і 14% (7,4 тис. т). Збільшення постачання дизпального з цього напрямку відбулося переважно за рахунок зростання обсягів імпорту залізничним транспортом.

«Розблокування польського кордону призведе до збільшення пропозицій пального в країні й посилення його профіциту на ринку», - поділилися думкою у великій паливній компанії.

Через достатню кількість пального на ринку українські компанії не поспішають закуповувати додатковий ресурс. Як зазначили в польській компанії кількість звернень збільшилася, але про фактичне зростання продажів поки що не йдеться.

Ложку дьогтю у постачанні пального автомобільним транспортом підкинули румунські аграрії. 14 січня вони поновили блокування прикордонного переходу «Сірет-Порубне». А вже 18 січня, за повідомленням Державної прикордонної служби України, представники агросектору і автоперевізники розпочали блокування «Халмеу-Дякового».

15 січня було заблоковано ще один КПП, «Вікову-де-Сус-Красноїльськ», через який курсують порожні вантажівки. Але вже 19 січня рух через цей пункт було поновлено.

Зі слів трейдерів, затримка на «Сірет-Порубному» невелика.

«Поки блокування цього прикордонного переходу значно не вплинуло на імпорт пального з цього напрямку», - зазначив генеральний директор компанії «УНТК» Олексій Дронніков. Згідно з інформацією, оприлюдненою на telegram-каналі компанії, протягом тижня пропозиції ДП з Румунії збільшилися: додався ресурс із Галаца за 41,80 грн/л.

Станом на ранок 19 січня на в'їзд в Україну чекають біля 400 вантажівок.

«Якщо хоча б забезпечуватиметься та інтенсивність, яка є на цей час у бік України, водіям не доведеться довгий час перебувати в чергах», - зазначив Андрій Демченко у телемарафоні.

Автомобільний ПП «Халмеу-Дякове» не користується попитом серед паливних компаній. Тому протест на цьому напрямку не позначиться на обсягах імпорту.

Минулого тижня імпорт бензину з південного напрямку бензовозами і залізничними цистернами збільшився вдвічі, дизельного пального - на 24%. Постачання бензину автомобільним транспортом зросло на 49%, ДП - на 25%. Залізничним - у два рази і на 24% відповідно.

За оперативними даними enkorr, з 11 по 17 січня кількість задекларованих бензовозів із пальним, які перетнули український кордон, збільшилася на 16% порівняно з тижнем раніше.

Загалом із 8 по 14 січня постачання дизельного пального в країну зросло порівняно з першим тижнем 2024 року на 40%, до 101,8 тис. т, а ось бензину, навпаки, зменшилося на 19%, до 20,8 тис. т.

Кількість пропозицій зростає

Цього тижня кількість пропозицій дизельного пального збільшилася. «Через профіцитну пропозицію реалізовувати ресурс стало складніше», - каже трейдер з півдня.

Ціни на пальне з півдня починались від 41,1-41,2 грн/л. І знову не завдяки ринковій ситуації. «Є гравці, які збувають свій ресурс за будь-яку ціну, тим самим підриваючи ринок», - повідомив один зі співрозмовників.

Так, за інформацією enkorr, компанія «Азарес» пропонувала дизпальне за ціною від 41,1 грн/л. Зазначимо, що компанія почала імпортувати ДП на початку листопада 2023 року. Зі слів представника компанії, до того закуповували ресурс на внутрішньому ринку країни. За даними Консалтингової групи «А-95», останній раз «Азарес» постачав дизпальне у грудні 2022 року, бензин - у січні 2023-го.

«Ексон Юк» (нова назва компанії «Альгір»), який на початку 2024 року занижував вартість ДП, зараз не пропонує ресурсу.

На заході ціни на дизпальне починаються від 43,5-43,75 грн/л.

Зараз на ринку «мертвий сезон»: що на бензин, що на ДП попит низький. «Порівняно з минулим тижнем стало трохи краще, але все одно купують погано», - поділились спостереженням в одній із паливних компаній.

Зазначимо, що минулого тижня через зниження температури повітря зріс попит на арктичне дизпальне. Але вже цього тижня погодні умови сприяли його зменшенню.

Зараз основний чинник, який впливає на вартість ресурсу, - європейські котирування. Але значна кількість пропозицій і низький сезон стримуватимуть його вплив повною мірою на ціни на пальне. Курс валют, який теж впливає на ціноутворення, поки стабільно тримає нисхідний тренд.