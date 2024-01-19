Нафта стабільна, завершує тиждень у плюсі, Brent близько $79 за барель

Ціни на нафту слабко змінюються в п'ятницю і завершують тиждень у плюсі на тлі геополітичної напруженості і зниження запасів нафти в США.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:24 кв знизилася на 9 центів, до $79,01 за барель.

Ф'ючерси на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на 3 центи, до $74,11 за барель.

Напередодні Brent подорожчала на 1,6%, WTI - на 2,1%. З початку тижня північноморська марка зросла в ціні приблизно на 1%, північноамериканська - на 2%.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня зменшилися на 2,492 млн барелів, до мінімального рівня з жовтня, повідомило в четвер міністерство енергетики країни. Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Nymex, скоротилися за тиждень на 2,1 млн барелів - максимально з вересня минулого року.

Тим часом Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило на 180 тис. барелів на добу прогноз світового попиту на нафту на 2024 рік. Тепер МЕА очікує, що поточного року попит на нафту збільшиться на 1,24 млн б/д, до 102,96 млн б/д.

На Близькому Сході, тим часом, зберігається складна ситуація на тлі обмінів ударами між військовими США і єменськими хуситами.

"Нафта отримує хорошу підтримку за рахунок напруженості на Близькому Сході, - написали аналітики Commerzbank. - Пропозиція на ринку також у надлишку".

