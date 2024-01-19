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Менше за 28 грн/л: за тиждень автогаз у роздробі здешевшав
13:10 19.01.2024 |
З 12 по 19 січня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,68 грн/л, до 27,90 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Найбільше цей вид пального скинув на автозаправних станціях мережі Marshal – на 1,32 грн/л – до 27,28 грн/л. Найменше – на 20 коп./л – автогаз здешевшав на станціях VST, до 27,70 грн/л.
На автозаправних станціях WOG і ОККО цей вид пального здешевшав на 0,83 грн/л – у середньому до 29,16 грн/л.
На станціях «Укрнафти» і UPG ціна зменшилась на 0,50 грн/л і 0,60 грн/л, до 26,90 грн/л і 28,03 грн/л відповідно. На 56 копійок здешевшав автогаз у мережі U.GO – до 28,22 грн/л.
Такі мережі як KLO, Shell, «Авіас», Rodnik та інші знизили ціни на 0,30-1,10 грн/л (див. табл.).
Наразі автогаз можна придбати у межах 25,95-29,50 грн/л.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 12 по 19 січня 2024 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
19.01.24
|
Зм.
|
Рур груп
|
29,50
|
0,00
|
ОККО
|
29,16
|
-0,83
|
WOG
|
29,16
|
-0,83
|
SOCAR
|
28,99
|
-1,00
|
Neftek
|
28,49
|
-0,50
|
U.GO
|
28,22
|
-0,56
|
KLO
|
28,19
|
-1,10
|
UPG
|
28,03
|
-0,60
|
ZOG
|
28,00
|
-0,50
|
Кворум
|
27,98
|
-0,40
|
Автотранс
|
27,98
|
0,00
|
VST
|
27,70
|
-0,20
|
BVS
|
27,69
|
-0,30
|
AMIC
|
27,66
|
-0,40
|
Shell
|
27,65
|
-1,00
|
Mango
|
27,59
|
-0,74
|
Rodnik
|
27,49
|
-0,30
|
Ovis
|
27,29
|
-1,21
|
Marshal
|
27,28
|
-1,32
|
Авіас
|
27,23
|
-0,49
|
Chipo
|
27,22
|
-0,47
|
БРСМ-Нафта
|
27,01
|
-0,58
|
Олас
|
26,99
|
-0,56
|
Motto
|
26,98
|
-0,60
|
Катрал
|
26,97
|
-1,00
|
RLS
|
26,90
|
-0,50
|
Укрнафта
|
26,90
|
-0,50
|
VostokGaz
|
26,79
|
-1,40
|
Luxwen
|
26,49
|
-1,00
|
Green Wave
|
26,40
|
-0,40
|
Авантаж 7
|
25,95
|
-1,00
|
Середня ціна в Україні
|
27,90
|
-0,68
|
|
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