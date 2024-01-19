Менше за 28 грн/л: за тиждень автогаз у роздробі здешевшав

З 12 по 19 січня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,68 грн/л, до 27,90 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше цей вид пального скинув на автозаправних станціях мережі Marshal – на 1,32 грн/л – до 27,28 грн/л. Найменше – на 20 коп./л – автогаз здешевшав на станціях VST, до 27,70 грн/л.

На автозаправних станціях WOG і ОККО цей вид пального здешевшав на 0,83 грн/л – у середньому до 29,16 грн/л.

На станціях «Укрнафти» і UPG ціна зменшилась на 0,50 грн/л і 0,60 грн/л, до 26,90 грн/л і 28,03 грн/л відповідно. На 56 копійок здешевшав автогаз у мережі U.GO – до 28,22 грн/л.

Такі мережі як KLO, Shell, «Авіас», Rodnik та інші знизили ціни на 0,30-1,10 грн/л (див. табл.).

Наразі автогаз можна придбати у межах 25,95-29,50 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 12 по 19 січня 2024 р., грн/л: