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АНАЛІТИКА

Менше за 28 грн/л: за тиждень автогаз у роздробі здешевшав

 

З 12 по 19 січня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,68 грн/л, до 27,90 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше цей вид пального скинув на автозаправних станціях мережі Marshal – на 1,32 грн/л – до 27,28 грн/л. Найменше – на 20 коп./л – автогаз здешевшав на станціях VST, до 27,70 грн/л.

На автозаправних станціях WOG і ОККО цей вид пального здешевшав на 0,83 грн/л – у середньому до 29,16 грн/л.

На станціях «Укрнафти» і UPG ціна зменшилась на 0,50 грн/л і 0,60 грн/л, до 26,90 грн/л і 28,03 грн/л відповідно. На 56 копійок здешевшав автогаз у мережі U.GO – до 28,22 грн/л.

Такі мережі як KLO, Shell, «Авіас», Rodnik та інші знизили ціни на 0,30-1,10 грн/л (див. табл.).

Наразі автогаз можна придбати у межах 25,95-29,50 грн/л.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 12 по 19 січня 2024 р., грн/л:

Компанія

LPG

19.01.24

Зм.

Рур груп

29,50

0,00

ОККО

29,16

-0,83

WOG

29,16

-0,83

SOCAR

28,99

-1,00

Neftek

28,49

-0,50

U.GO

28,22

-0,56

KLO

28,19

-1,10

UPG

28,03

-0,60

ZOG

28,00

-0,50

Кворум

27,98

-0,40

Автотранс

27,98

0,00

VST

27,70

-0,20

BVS

27,69

-0,30

AMIC

27,66

-0,40

Shell

27,65

-1,00

Mango

27,59

-0,74

Rodnik

27,49

-0,30

Ovis

27,29

-1,21

Marshal

27,28

-1,32

Авіас

27,23

-0,49

Chipo

27,22

-0,47

БРСМ-Нафта

27,01

-0,58

Олас

26,99

-0,56

Motto

26,98

-0,60

Катрал

26,97

-1,00

RLS

26,90

-0,50

Укрнафта

26,90

-0,50

VostokGaz

26,79

-1,40

Luxwen

26,49

-1,00

Green Wave

26,40

-0,40

Авантаж 7

25,95

-1,00

Середня ціна в Україні

27,90

-0,68
За матеріалами: EnKorr
 

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