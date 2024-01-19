Ціни на нафту знижуються на тлі побоювань щодо попиту в Китаї та прогнозів поставок

Ціни на нафту знизилися в п'ятницю після зростання напередодні, оскільки геополітична напруженість і перебої у видобутку нафти в США через холодний вітер зустріли побоювання з приводу повільного зростання попиту в Китаї і сильних прогнозів поставок.

Ф'ючерси на нафту Brent о 06:20 EET впали на 23 центи, або 0,3%, до $78,87 за барель, а ф'ючерси на нафту West Texas Intermediate (WTI) подешевшали на 7 центів до $74,01.

Обидва еталони, які в четвер зросли приблизно на 2%, оскільки Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) приєдналося до групи виробників ОПЕК у прогнозі сильного зростання світового попиту на нафту, можуть завершити тиждень зростанням приблизно на 1-2%.

У четвер МЕА знову підвищило свій прогноз зростання світового попиту на нафту в 2024 році, хоча цей прогноз залишається нижчим за очікування ОПЕК, і заявило, що ринок виглядає добре забезпеченим через сильне зростання за межами групи виробників.

МЕА очікує, що світові постачання нафти зростуть на 1,5 мільйона барелів на добу до нового максимуму 103,5 мільйона барелів на добу в 2024 році, чому сприятиме рекордний видобуток у США, Бразилії, Гайані та Канаді.

Пакистан завдав ударів по бойовикам-сепаратистам на території Ірану в четвер, як атака у відповідь через два дні після того, як Тегеран заявив, що завдав удару по базах іншого угруповання на території Пакистану.

"Оскільки напруженість на Близькому Сході поширюється, трейдери не хочуть відкривати короткі позиції, але вони також обережні у продовженні побудови довгих позицій, оскільки відновлення економіки Китаю залишається повільним", - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділи компанії Nissan Securities.

Є також побоювання, що американо-китайський конфлікт може знову привернути увагу з наближенням виборів у США, що негативно позначиться на попиті на енергоносії, сказав він.

"Якщо напруженість на Близькому Сході не посилиться, ціна WTI, швидше за все, продовжить торгуватися в діапазоні $70-76", - сказав він.

Два нафтові танкери, які відхилилися від Червоного моря, повернули назад і пройшли через Баб-ель-Мандабську протоку, як показали дані відстеження суден, хоча напруженість у регіоні продовжує порушувати глобальне судноплавство та торгівлю.

За даними консалтингової компанії Vortexa, рух танкерів через протоку Баб-ель-Мандаб з 13 по 17 січня скоротився на 58% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Напади повстанців-хуситів на американські кораблі продовжилися в четвер, майже через тиждень після того, як США та Великобританія завдали ударів по їхнім позиціям у Ємені.

За межами Близького Сходу Управління енергетичної інформації США (EIA) у четвер повідомило про більше, ніж очікувалося, скорочення запасів сирої нафти на 2,5 мільйона барелів через високий попит з боку нафтопереробних заводів на тижні, що закінчився 12 січня, але запаси бензину та дистилятів виросли до багаторічних максимумів.

Тим часом близько 40% видобутку нафти в Північній Дакоті, найбільшому нафтовидобувному штаті США, як і раніше, закрито через надзвичайно холодну погоду та експлуатаційні проблеми, повідомило в середу управління трубопроводів штату.