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Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $78,3 за барель
13:49 18.01.2024 |
Підйом цін на нафту еталонних марок дещо посилився вдень у четвер через геополітичну напруженість на Близькому Сході.
Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:13 EET зріс на $0,43 (0,44%), до $78,31 за барель.
Ф'ючерси на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,56 (0,77%), до $73,12 за барель.
Напередодні Brent подешевшала на 0,5%, тоді як WTI подорожчала на 0,2%.
США минулої ночі знову атакували об'єкти в Ємені. Тим часом Пакистан завдав удару у відповідь по території Ірану після ракетного обстрілу прикордонних районів іранськими військовими днем раніше.
Крім того, сильні холоди в низці регіонів США стали причиною скорочення видобутку на 650-700 тис. барелів на добу в Північній Дакоті, одному з провідних штатів з виробництва нафти, зазначає Trading Economics.
Тим часом попит на нафту у світі 2023 року зріс порівняно з показником минулого року на 2,254 млн б/д, повідомляється в щомісячному звіті Міжнародного енергетичного агентства. Місяцем раніше агентство оцінювало цей показник на рівні 2,274 млн б/д.
МЕА очікує, що 2024 року попит на нафту збільшиться на 1,24 млн б/д, до 102,96 млн б/д. Цю оцінку було підвищено на 180 тис. б/д щодо прогнозу, зробленого минулого місяця.
Крім того, інвестори вивчають сигнали про зміну запасів енергоносіїв у США. За даними Американського інституту нафти (American Petroleum Institute, API), за тиждень до 12 січня резерви нафти в Штатах підвищилися на 483 тис. барелів, за очікуваного зниження на 2,4 млн барелів.
Офіційні відомості Міненерго США будуть опубліковані о 18:00 кв у четвер. Аналітики, яких опитало Trading Economics, у середньому очікують, що ці дані вкажуть на скорочення запасів нафти приблизно на 300 тис. барелів.
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