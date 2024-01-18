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АНАЛІТИКА

Світова пропозиція нафти у 2023 р. зросла на 1,9 млн б/д, у 2024 р. очікується зростання на 1,5 млн б/д із випередженням підйому попиту - МЕА

 

Світова пропозиція нафти 2023 року зросла на 1,9 млн барелів на добу - до 102 млн б/д, країни, що не входять до альянсу ОПЕК+, збільшили виробництво на 2,3 млн б/д, із них дві третини припало на США, йдеться в щомісячному звіті МЕА.

Постачання з країн ОПЕК+ знизилися на 390 тис. б/д, водночас видобуток Саудівської Аравії впав більш ніж на 900 тис. б/д.

Світовий попит на нафту 2023 року, за розрахунками аналітиків, зріс на 2,25 млн б/д - до 101,72 млн б/д.

У 2024 році рекордні обсяги видобутку в США, Бразилії, Гаяні та Канаді сприятимуть зростанню видобутку в країнах, що не входять до ОПЕК+, водночас прогнозується, що світові постачання зростуть на 1,5 млн б/д - до нового максимуму в 103,5 млн б/д, випереджаючи зростання попиту. У 2024 році споживання нафти у світі, вважають у МЕА, зросте на 1,24 млн б/д - до 102,96 млн б/д.

"Очікується, що ці чотири виробники, які не входять в ОПЕК+, всі з Америки, додадуть загалом 1,3 млн б/д, причому США внесуть більше половини цього приросту, щоб знову очолити розширення світової пропозиції", - йдеться у звіті.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: прогноз
 

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