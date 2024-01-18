Ціни на нафту зростають на тлі оцінки попиту ОПЕК, напруженості на Близькому Сході та видобутку в США

Ціни на нафту зросли у четвер, оскільки ОПЕК прогнозує відносно сильне зростання світового попиту на нафту протягом наступних двох років, а ринок очікує перебоїв у видобутку нафти в США на тлі похолодання, а також геополітичної напруги на Близькому Сході.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:05 EET подорожчали на 21 цент, або 0,3%, до $78,09 за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 40 центів, або 0,6%, до $72 ,96.

ОПЕК у щомісячному звіті заявила, що світовий попит на нафту, як очікується, зросте на 1,85 мільйона барелів на добу (барелів на добу) у 2025 році до 106,21 мільйона барелів на добу. 2024 року ОПЕК зафіксувала зростання попиту на 2,25 мільйона барелів на добу, що не змінилося порівняно з грудневим прогнозом.

Однак на даний момент зростання цін було обмежене, оскільки ринок розглядав змішані фактори.

"Ціни на нафту марки Brent залишаються в цілому в діапазоні, як і протягом останніх двох тижнів, оскільки учасники ринку щосили намагаються зіставити змішану динаміку попиту і пропозиції з переважною геополітичною напруженістю", - сказав Йіп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Несподіване збільшення запасів сирої нафти в США та складні умови відновлення в Китаї продовжують затьмарювати перспективи попиту на нафту, сказав Йіп, хоча ринок, як і раніше, побоюється геополітичних подій.

У ході останньої напруженості Пакистан завдав ударів усередині Ірану, націлених на бойовиків-белуджів, повідомив Reuters у четвер високопоставлений представник розвідки через два дні після того, як Іран завдав ударів по пакистанській території.

Тим часом, у найбільшому нафтовидобувному штаті США Північна Дакота температура нижче нуля градусів за Фаренгейтом (мінус 18 градусів за Цельсієм) призвела до падіння видобутку нафти на 650 000-700 000 барелів на добу, що становить менше половини типового рівня видобутку.

Дані уряду США із запасів нафти будуть опубліковані о 18:00 EET у четвер. За даними джерел на ринку, що посилаються на дані Американського інституту нафти в середу, внутрішні запаси сирої нафти зросли минулого тижня на 480 000 барелів.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) очікує, що нафтові ринки будуть у «комфортному та збалансованому становищі» цього року, незважаючи на напруженість на Близькому Сході, на тлі зростання пропозиції та уповільнення перспектив зростання попиту, заявив його виконавчий директор Фатіх Біроль на форумі Reuters Global Markets Forum. в середу.

Напади єменських хуситів на кораблі в Червоному морі змусили багато компаній перенаправити вантажі в обхід Африки, що призвело до збільшення часу та витрат у дорозі. У середу США завдали ще одного раунду ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади на судноплавство.

Хусіти, які підтримують Іран, заявляють, що діють на знак солідарності з палестинцями під час війни Ізраїлю, що триває, із сектором Газа.