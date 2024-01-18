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АНАЛІТИКА

Нафта продовжує дешевшати, Brent близько $77,1 за барель

 

Ціни на нафту продовжують знижуватися ввечері в середу на зміцненні долара і побоюваннях щодо світового попиту на нафтовому ринку.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 17:23 EET знизилася на $1,19 (1,52%), до $77,10 за барель.

Ф'ючерси на WTI на лютий на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,92 (1,27%), до $71,48 за барель.

Доларовий індекс, що відображає динаміку американської валюти до шести основних валют світу, зростає під час торгів на 0,2% після публікації сильних даних про роздрібний продаж та промислове виробництво в США. Сильний долар знижує попит на нафту з боку власників інших валют.

Тим часом зростання ВВП Китаю у четвертому кварталі 2023 року прискорилося до 5,2% у річному вираженні проти 4,9% кварталом раніше, проте виявилося гіршим за очікування аналітиків, які очікували прискорення до 5,3%. Китай є найбільшим імпортером нафти у світі.

Тим часом напруженість на Близькому Сході зберігається, оскільки єменські хусити, як і раніше, загрожують суднам у Червоному морі. Крім того, іранські військові у вівторок завдали ударів по базах радикального угруповання "Джейш аль-Адль" на території Пакистану.

Ціни на нафту коливаються, але залишаються в діапазоні останніх трьох тижнів, і це свідчить про те, що ринок "залишається вразливим з точки зору фундаментальних показників", зазначив старший ринковий економіст Spartan Capital Пітер Карділло.

"З іншого боку, початок повномасштабної війни проти Ізраїлю з боку інших близькосхідних країн порушить ланцюги постачань і призведе до зльоту котирувань", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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