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АНАЛІТИКА

Нафта дорожчає, Brent зросла в ціні до $78,9 за барель

 

Ціни на нафту зростають вдень у вівторок на новинах із Близького Сходу.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:28 EET підвищилася на $0,76 (0,97%), до $78,91 за барель.

Ф'ючерси на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $0,44 (0,61%), до $73,12 за барель.

У понеділок випущена єменськими хуситами ракета влучила в американський контейнеровоз Gibraltar Eagle, що прямував під прапором Маршаллових островів. Постраждалих унаслідок ракетного удару немає, судно не зазнало значних пошкоджень і продовжило шлях.

Тим часом іранський Корпус вартових ісламської революції (КСІР) повідомив про атаку на шпигунські центри і "збори антиіранських терористичних угруповань" поблизу іракського міста Ербіль. За даними телеканалу ABC News, мішенями КВІР були вісім об'єктів поруч із консульством США.

"Трохи дивно, що нафта послідовно ігнорує посилення напруженості на Близькому Сході, - зазначила засновниця консалтингової компанії Vanda Insights Вандана Харі. - Це відображає погіршення фундаментальних показників на світовому ринку нафти".

"Наразі ми не бачили значного зростання цін, але ескалація ситуації в Червоному морі порушує світові енергетичні потоки, що в поєднанні з іншими факторами може призвести до появи на ринку більш "бугаєвих" настроїв найближчими днями", - написала аналітик Vortexa Емілі Лі.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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