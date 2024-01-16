Ціни на нафту різноспрямовані на тлі економічних побоювань та проблем у Червоному морі

Ціни на нафту у вівторок змішані після втрат на попередній сесії, оскільки ринки зважували загальні економічні проблеми, пов'язані з погодними умовами, проблеми попиту і пропозиції в США і напруженість на Близькому Сході, що призвела до збільшення відхилення танкерів.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:34 EET зросли на 5 центів, або приблизно на 0,06%, до $78,20 за барель. Раніше у понеділок контракт був на 14 центів нижчим.

Нафта марки West Texas Intermediate подешевшала на 20 центів, або 0,28%, до 72,48 долара за барель після вихідного дня в США в понеділок.

«Побоювання щодо уповільнення економічного зростання вплинули на настрої у сировинному комплексі. І це незважаючи на зростання напруженості в районі Червоного моря», - повідомили аналітики ANZ у клієнтському повідомленні.

Азіатські акції впали до місячного мінімуму, ф'ючерси на американські акції впали, а долар виріс у вівторок, оскільки яструбині зауваження керівників центральних банків стримали очікування зниження процентних ставок напередодні виступу глави Федеральної резервної системи США Крістофера Уоллера з прогнозами щодо економіки.

"В даний час на нафтовому ринку спостерігається вичікувальна позиція, оскільки ескалація геополітичних конфліктів компенсується (попереднім) накопиченням запасів (у США)", - заявила аналітик CMC Markets Леон Лі.

За словами аналітиків, у центрі уваги також була надзвичайно холодна погода у США, яка може обмежити видобуток нафти, а також вплинути на роботу великих нафтопереробних заводів.

Видобуток нафти в Північній Дакоті вже впав на 400 000-425 000 барелів на день через сильні холоди та пов'язані з ними експлуатаційні проблеми.

На Близькому Сході єменський рух хуситів розширить свої цілі в регіоні Червоного моря, включивши до нього американські кораблі, заявив у понеділок представник союзного Ірану угруповання, пообіцявши продовжувати атаки після ударів США та Великобританії по своїх об'єктах до Ємену.

У понеділок дедалі більше нафтових танкерів трималися подалі від південної частини Червоного моря через збої, що збільшують вартість доставки та час, необхідний для перевезення нафти з одного місця до іншого.

Ціни на нафту зросли на 2% минулого тижня у відповідь на зростання конфлікту в регіоні, але, на думку аналітиків, відсутність прямого впливу на видобуток нафти може обмежити зростання.