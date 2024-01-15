Фінансові новини
- |
- 15.01.24
- |
- 22:12
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нафта почала дешевшати, Brent торгується біля $77,8 за барель
13:44 15.01.2024 |
Ціни на нафту перейшли до зниження вдень у понеділок, незважаючи на збереження напруженості на Близькому Сході.
Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:13 EET знизилася на $0,53 (0,68%), до $77,76 за барель.
Ф'ючерси на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,58 (0,8%), до $72,1 за барель.
За минулий тиждень Brent подешевшала на 0,6%, WTI - на 1,5%.
США в суботу завдали нового удару по Ємену у відповідь на пуск єменськими хуситами балістичної ракети по судноплавних шляхах у Червоному морі. За даними західних ЗМІ, удар було завдано по єдиній цілі - радару, який використовують хусити.
У п'ятницю Штати і Велика Британія завдали серії авіаударів по військових об'єктах, що належать хуситам у Ємені.
"Конфлікт на Близькому Сході поки що не впливає на видобуток нафти, і націнка з урахуванням геополітичних ризиків наразі досить помірна", - написали аналітики Goldman Sachs.
На їхню думку, нафта торгуватиметься у вузькому діапазоні найближчим часом, оскільки значний обсяг вільних потужностей обмежує потенціал до зростання, а низькі ризики рецесії та обмеження на видобуток у країнах ОПЕК+ стримуватимуть падіння.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Воїни ПС ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 - Залужний
ТОП-НОВИНИ
|Голова НАЗК заявляє про ризик скасування антикорупційного законодавства Конституційним Судом
|Голова НАЗК щодо протоколу про корупцію стосовно прем'єра: Не може бути й мови про недоведення справи до кінця
|Із 16 січня обов'язки глави НАЗК виконуватиме заступник
|Глава МЗС: Франція налаштована посилювати можливості України виготовляти зброю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 11 міс.-2023 зріс у 2,8 рази – Держстат
|ЄС готує місію з безпеки судноплавства в Червоному морі
|ООН попросила у донорів $4,2 млрд на гуманітарну допомогу українцям
|Фонду держмайна передали майже 700 конфіскованих у росіян активів
|У єЧергу внесли зміни. Додали нові опції перевізникам пасажирів
|США допоможуть Україні у виявленні необґрунтованих активів декларантів - Новіков
Бізнес
|У 2023 році світові продажі електромобілів зросли на понад 30%
|ASUS показала Zenbook Duo (2024) ─ ноутбук з двома сенсорними дисплеями й знімною клавіатурою та ціною від $1500
|ASUS AirVision M1 ─ розумні окуляри з дисплеями Micro OLED, підвищеною конфіденційністю та підтримкою кількох віртуальних екранів
|Штучний інтелект виявив нову речовину для більш безпечних батарей
|Чип M2, 16 ГБ ОЗП і накопичувач до 1 ТБ: в інтернеті з'явилися характеристики Apple Vision Pro
|Найбагатша жінка у світі: як вона заробила 100 млрд доларів?
|VW разом з Bosch тестує систему автоматичного паркування й заряджання електромобілів, та встановлюватиме ChatGPT у авто