Нафта почала дешевшати, Brent торгується біля $77,8 за барель

Ціни на нафту перейшли до зниження вдень у понеділок, незважаючи на збереження напруженості на Близькому Сході.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:13 EET знизилася на $0,53 (0,68%), до $77,76 за барель.

Ф'ючерси на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,58 (0,8%), до $72,1 за барель.

За минулий тиждень Brent подешевшала на 0,6%, WTI - на 1,5%.

США в суботу завдали нового удару по Ємену у відповідь на пуск єменськими хуситами балістичної ракети по судноплавних шляхах у Червоному морі. За даними західних ЗМІ, удар було завдано по єдиній цілі - радару, який використовують хусити.

У п'ятницю Штати і Велика Британія завдали серії авіаударів по військових об'єктах, що належать хуситам у Ємені.

"Конфлікт на Близькому Сході поки що не впливає на видобуток нафти, і націнка з урахуванням геополітичних ризиків наразі досить помірна", - написали аналітики Goldman Sachs.

На їхню думку, нафта торгуватиметься у вузькому діапазоні найближчим часом, оскільки значний обсяг вільних потужностей обмежує потенціал до зростання, а низькі ризики рецесії та обмеження на видобуток у країнах ОПЕК+ стримуватимуть падіння.