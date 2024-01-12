Ціна на автогаз в Україні продовжує знижуватись

За тиждень з 5-го по 12 січня середня ціна на автогаз в Україні зменшилася на 0,93 грн/л, до 28,58 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше в середньому здешевшав ресурс на «Укрнафті» — на 2,5 грн/л, до 27,4 грн/л, найменше — у мережах «Кворум» і Marshal — на 0,3 грн/л, до 28,38 грн/л і 28,6 грн/л відповідно.

Мережа «Рур групп» (Кіровоградська область) на початку тижня збільшила цінник на газ на 1,5 грн/л, до 29,5 грн/л.

Найнижчу ціну на газ у країні 26,49 грн/л зафіксовано в мережі «БРСМ-Нафта» (Черкаська обл.) й «Авіас» (Чернігівська обл.). Нижче за 27 грн/л коштує LPG на АЗК «Авантаж 7» і Green Wave.

За 30 грн перевалила ціна на ОККО, WOG і SOCAR, до 29,99-29,98 грн/л (-50 коп. за тиждень).

Такі мережі як Neftek, Shell, VostokGas, «Автотранс» за тиждень скинули на цей вид пального 0,50-1,10 грн/л – до 27,98-28,99 грн/л. На АЗК решти мереж продукт здешевшав на 0,30-1,00 грн/л (див. табл.).

«Попит на газ зараз кращий, ніж на свята, але все одно залишається низьким», — розповіли в одній із паливних компаній.

Як вважають оператори, такий попит зберігатиметься ще протягом місяця-півтора. «З урахуванням ціни на газ на аукціоні й вартості імпорту, який заїжджає в країну, газ у роздробі може здешевшати до 27-28 грн/л залежно від регіону», — зазначив один із операторів.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 5-го по 12 січня 2024 р., грн/л: