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АНАЛІТИКА

Ціна на автогаз в Україні продовжує знижуватись

 

За тиждень з 5-го по 12 січня середня ціна на автогаз в Україні зменшилася на 0,93 грн/л, до 28,58 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше в середньому здешевшав ресурс на «Укрнафті» — на 2,5 грн/л, до 27,4 грн/л, найменше — у мережах «Кворум» і Marshal — на 0,3 грн/л, до 28,38 грн/л і 28,6 грн/л відповідно.

Мережа «Рур групп» (Кіровоградська область) на початку тижня збільшила цінник на газ на 1,5 грн/л, до 29,5 грн/л.

Найнижчу ціну на газ у країні 26,49 грн/л зафіксовано в мережі «БРСМ-Нафта» (Черкаська обл.) й «Авіас» (Чернігівська обл.). Нижче за 27 грн/л коштує LPG на АЗК «Авантаж 7» і Green Wave.

За 30 грн перевалила ціна на ОККО, WOG і SOCAR, до 29,99-29,98 грн/л (-50 коп. за тиждень).

Такі мережі як Neftek, Shell, VostokGas, «Автотранс» за тиждень скинули на цей вид пального 0,50-1,10 грн/л – до 27,98-28,99 грн/л. На АЗК решти мереж продукт здешевшав на 0,30-1,00 грн/л (див. табл.).

«Попит на газ зараз кращий, ніж на свята, але все одно залишається низьким», — розповіли в одній із паливних компаній.

Як вважають оператори, такий попит зберігатиметься ще протягом місяця-півтора. «З урахуванням ціни на газ на аукціоні й вартості імпорту, який заїжджає в країну, газ у роздробі може здешевшати до 27-28 грн/л залежно від регіону», — зазначив один із операторів.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 5-го по 12 січня 2024 р., грн/л:

Компанія

LPG

12.01.24

Зм.

SOCAR

29,99

-0,50

ОККО

29,99

-0,50

WOG

29,98

-0,50

Рур груп

29,50

1,50

KLO

29,29

-0,60

Neftek

28,99

-1,00

U.GO

28,78

-0,67

Shell

28,65

-0,50

UPG

28,63

-0,61

Marshal

28,60

-0,30

ZOG

28,50

-0,50

Ovis

28,50

0,00

Кворум

28,38

-0,30

Mango

28,33

-0,36

VostokGaz

28,19

-1,10

AMIC

28,06

-1,50

BVS

27,99

-1,00

Автотранс

27,98

-1,00

Катрал

27,97

-0,90

VST

27,90

-1,00

Rodnik

27,79

-0,70

Авіас

27,72

-0,97

Chipo

27,68

-1,35

БРСМ-Нафта

27,59

-0,73

Motto

27,58

-0,40

Олас

27,55

-0,44

Luxwen

27,49

-1,10

RLS

27,40

-0,90

Укрнафта

27,40

-2,50

Авантаж 7

26,95

-0,50

Green Wave

26,80

-0,70

Середня ціна в Україні

28,58

-0,93
За матеріалами: EnKorr
 

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