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Ціна на автогаз в Україні продовжує знижуватись
15:55 12.01.2024 |
За тиждень з 5-го по 12 січня середня ціна на автогаз в Україні зменшилася на 0,93 грн/л, до 28,58 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Найбільше в середньому здешевшав ресурс на «Укрнафті» — на 2,5 грн/л, до 27,4 грн/л, найменше — у мережах «Кворум» і Marshal — на 0,3 грн/л, до 28,38 грн/л і 28,6 грн/л відповідно.
Мережа «Рур групп» (Кіровоградська область) на початку тижня збільшила цінник на газ на 1,5 грн/л, до 29,5 грн/л.
Найнижчу ціну на газ у країні 26,49 грн/л зафіксовано в мережі «БРСМ-Нафта» (Черкаська обл.) й «Авіас» (Чернігівська обл.). Нижче за 27 грн/л коштує LPG на АЗК «Авантаж 7» і Green Wave.
За 30 грн перевалила ціна на ОККО, WOG і SOCAR, до 29,99-29,98 грн/л (-50 коп. за тиждень).
Такі мережі як Neftek, Shell, VostokGas, «Автотранс» за тиждень скинули на цей вид пального 0,50-1,10 грн/л – до 27,98-28,99 грн/л. На АЗК решти мереж продукт здешевшав на 0,30-1,00 грн/л (див. табл.).
«Попит на газ зараз кращий, ніж на свята, але все одно залишається низьким», — розповіли в одній із паливних компаній.
Як вважають оператори, такий попит зберігатиметься ще протягом місяця-півтора. «З урахуванням ціни на газ на аукціоні й вартості імпорту, який заїжджає в країну, газ у роздробі може здешевшати до 27-28 грн/л залежно від регіону», — зазначив один із операторів.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 5-го по 12 січня 2024 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
12.01.24
|
Зм.
|
SOCAR
|
29,99
|
-0,50
|
ОККО
|
29,99
|
-0,50
|
WOG
|
29,98
|
-0,50
|
Рур груп
|
29,50
|
1,50
|
KLO
|
29,29
|
-0,60
|
Neftek
|
28,99
|
-1,00
|
U.GO
|
28,78
|
-0,67
|
Shell
|
28,65
|
-0,50
|
UPG
|
28,63
|
-0,61
|
Marshal
|
28,60
|
-0,30
|
ZOG
|
28,50
|
-0,50
|
Ovis
|
28,50
|
0,00
|
Кворум
|
28,38
|
-0,30
|
Mango
|
28,33
|
-0,36
|
VostokGaz
|
28,19
|
-1,10
|
AMIC
|
28,06
|
-1,50
|
BVS
|
27,99
|
-1,00
|
Автотранс
|
27,98
|
-1,00
|
Катрал
|
27,97
|
-0,90
|
VST
|
27,90
|
-1,00
|
Rodnik
|
27,79
|
-0,70
|
Авіас
|
27,72
|
-0,97
|
Chipo
|
27,68
|
-1,35
|
БРСМ-Нафта
|
27,59
|
-0,73
|
Motto
|
27,58
|
-0,40
|
Олас
|
27,55
|
-0,44
|
Luxwen
|
27,49
|
-1,10
|
RLS
|
27,40
|
-0,90
|
Укрнафта
|
27,40
|
-2,50
|
Авантаж 7
|
26,95
|
-0,50
|
Green Wave
|
26,80
|
-0,70
|
Середня ціна в Україні
|
28,58
|
-0,93
|
|
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