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АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зростання, Brent перевищила $80 за барель уперше цього року

 

Зростання цін на нафту різко прискорилося вдень у п'ятницю на новинах про удари по єменських хуситах.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 12:58 EET підвищилася на $2,95 (3,81%), до $80,36 за барель. Котирування перевищили $80 за барель вперше з 27 грудня минулого року.

Ф'ючерси на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $2,88 (4%), до $74,9 за барель.

Міжнародна коаліція збройних сил зі США на чолі в четвер уразила позиції повстанців-хуситів на території Ємену. Це було відповіддю на атаки суден у Червоному морі і може призвести до ескалації конфлікту на Близькому Сході, пише Barron's.

"Сьогодні за моєю вказівкою збройні сили США спільно зі Сполученим Королівством і за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади та Нідерландів успішно завдали ударів по низці об'єктів у Ємені, які використовують повстанці-хусити для створення загрози свободі судноплавства на одному з найважливіших водних шляхів у світі", - ідеться в заяві Байдена, опублікованій Білим домом.

"На ринку нафти є побоювання, що регіон рухається непередбачуваним шляхом ескалації, і в якийсь момент можуть дійсно трапитися перебої поставок", - написав Б'ярн Скілдруп із SEB.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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