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Фактична ціна реалізації нафти в Україні в грудні знизилася на 7,4%
13:32 12.01.2024 |
Фактична ціна реалізації нафти та конденсату, яка використовується під час визначення плати за надрокористування, у грудні 2023 року становила 17 тис. 959,58 грн/тонна, що на 7,4% менше, ніж у листопаді (19 тис. 402,94 грн/тонна).
Відповідні дані оприлюднено на сайті Міністерства економіки України.
Як повідомлялося, у січні 2023 року фактична ціна реалізації становила 13 тис. 296,86 грн/тонна, у лютому - 13 тис. 251,2 грн/тонна, у березні - 12 тис. 521,5 грн/тонна, у квітні - 15 тис. 514,87 грн/тонна, у травні - 14 тис. 158,35 грн/тонна, у червні - 14 тис. 673,35 грн/тонна, у липні - 17 тис. 178,34 грн/тонна, серпні - 19 тис. 775,18 грн/тонна, у вересні - 22 тис. 90,89 грн/тонна, у жовтні - 21 тис. 475,25 грн/тонна, у листопаді - 19 тис. 402,94 грн/тонна.
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