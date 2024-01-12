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АНАЛІТИКА

Пальне на АЗС за тиждень здешевшало

 

За тиждень (із 5 по 12 січня) середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 19 коп./л і становить 51,22 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 12 коп./л — до 54,42 грн/л, а дизельне пальне – на 19 коп./л, до 51,22 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На станціях «Укрнафти» бензини здешевшали на 50 коп./л: А-95 — до 48,90 грн/л, А-95+ — до 50,90 грн/л,  ДП — до 49,40 грн/л. Також на 50 коп./л зменшили ціни ZOG, Green Wave і «Фактор».

На 1 грн/л здешевшало пальне у мережі Prime. На станціях «Привату» здешевшали стандартна «п'ятірка» і дизпальне у середньому на 35 коп./л.

Такі мережі як Shell, U.GO, Chipo, VostokGaz, «Авантаж 7», «Маркет» та інші зменшили ціну на пальне на 10-90 коп./л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 5 по 12 січня, грн/л

Компанія

А-95

А-95+

ДП

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

Ціна

Зм.

ОККО

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

WOG

54,99

0,00

56,99

0,00

54,99

0,00

Авіас

48,91

-0,35

51,50

0,00

48,84

-0,33

Укрнафта

48,90

-0,50

50,90

-0,50

49,40

-0,50

UPG

50,60

0,00

52,60

0,00

50,70

0,00

AMIC

51,83

-0,21

53,16

-0,33

51,46

-0,31

Shell

53,85

-0,14

56,89

0,00

53,49

0,00

SOCAR

56,99

0,00

58,99

0,00

55,99

0,00

БРСМ-Нафта

48,78

-0,18

    

48,21

-0,12

KLO

51,59

0,00

52,99

0,00

51,99

0,00

U.GO

49,77

-0,17

52,55

-0,40

49,77

-0,17

Автотранс

51,98

0,00

    

51,98

0,00

BVS

51,99

0,00

53,99

0,00

51,99

0,00

Chipo

49,17

-0,53

    

49,20

-0,42

Авантаж 7

48,95

0,00

    

48,45

-0,50

Prime

49,50

-1,00

    

50,00

-1,00

Укр-Петроль

48,00

0,00

    

49,00

0,00

Рур груп

50,99

0,00

    

50,99

0,00

Mango

50,29

0,00

    

50,28

0,00

Ovis

51,50

0,00

54,90

0,00

51,50

0,00

VST

49,90

0,00

    

48,76

-0,44

Marshal

51,60

0,00

    

50,60

0,00

Маркет

48,09

-0,90

    

48,59

0,00

Олас

48,99

0,00

    

49,50

0,00

VostokGaz

49,19

-0,80

    

48,99

-0,50

Neftek

52,99

0,00

55,49

0,00

52,99

0,00

Кворум

49,48

0,00

    

49,48

0,00

ZOG

51,50

-0,50

    

50,50

-0,50

Катрал

50,59

0,00

    

49,99

0,00

Green Wave

50,50

-0,50

    

49,30

-0,50

RLS

47,90

0,00

51,50

0,00

47,30

0,00

Фактор

49,00

0,00

    

47,00

-0,50

Середня ціна в Україні

51,22

-0,19

54,42

-0,12

51,22

-0,19
За матеріалами: EnKorr
 

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