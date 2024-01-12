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Пальне на АЗС за тиждень здешевшало
13:06 12.01.2024 |
За тиждень (із 5 по 12 січня) середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 19 коп./л і становить 51,22 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 12 коп./л — до 54,42 грн/л, а дизельне пальне – на 19 коп./л, до 51,22 грн/л.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».
На станціях «Укрнафти» бензини здешевшали на 50 коп./л: А-95 — до 48,90 грн/л, А-95+ — до 50,90 грн/л, ДП — до 49,40 грн/л. Також на 50 коп./л зменшили ціни ZOG, Green Wave і «Фактор».
На 1 грн/л здешевшало пальне у мережі Prime. На станціях «Привату» здешевшали стандартна «п'ятірка» і дизпальне у середньому на 35 коп./л.
Такі мережі як Shell, U.GO, Chipo, VostokGaz, «Авантаж 7», «Маркет» та інші зменшили ціну на пальне на 10-90 коп./л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на АЗС з 5 по 12 січня, грн/л
|
Компанія
|
А-95
|
А-95+
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
WOG
|
54,99
|
0,00
|
56,99
|
0,00
|
54,99
|
0,00
|
Авіас
|
48,91
|
-0,35
|
51,50
|
0,00
|
48,84
|
-0,33
|
Укрнафта
|
48,90
|
-0,50
|
50,90
|
-0,50
|
49,40
|
-0,50
|
UPG
|
50,60
|
0,00
|
52,60
|
0,00
|
50,70
|
0,00
|
AMIC
|
51,83
|
-0,21
|
53,16
|
-0,33
|
51,46
|
-0,31
|
Shell
|
53,85
|
-0,14
|
56,89
|
0,00
|
53,49
|
0,00
|
SOCAR
|
56,99
|
0,00
|
58,99
|
0,00
|
55,99
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
48,78
|
-0,18
|
48,21
|
-0,12
|
KLO
|
51,59
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
U.GO
|
49,77
|
-0,17
|
52,55
|
-0,40
|
49,77
|
-0,17
|
Автотранс
|
51,98
|
0,00
|
51,98
|
0,00
|
BVS
|
51,99
|
0,00
|
53,99
|
0,00
|
51,99
|
0,00
|
Chipo
|
49,17
|
-0,53
|
49,20
|
-0,42
|
Авантаж 7
|
48,95
|
0,00
|
48,45
|
-0,50
|
Prime
|
49,50
|
-1,00
|
50,00
|
-1,00
|
Укр-Петроль
|
48,00
|
0,00
|
49,00
|
0,00
|
Рур груп
|
50,99
|
0,00
|
50,99
|
0,00
|
Mango
|
50,29
|
0,00
|
50,28
|
0,00
|
Ovis
|
51,50
|
0,00
|
54,90
|
0,00
|
51,50
|
0,00
|
VST
|
49,90
|
0,00
|
48,76
|
-0,44
|
Marshal
|
51,60
|
0,00
|
50,60
|
0,00
|
Маркет
|
48,09
|
-0,90
|
48,59
|
0,00
|
Олас
|
48,99
|
0,00
|
49,50
|
0,00
|
VostokGaz
|
49,19
|
-0,80
|
48,99
|
-0,50
|
Neftek
|
52,99
|
0,00
|
55,49
|
0,00
|
52,99
|
0,00
|
Кворум
|
49,48
|
0,00
|
49,48
|
0,00
|
ZOG
|
51,50
|
-0,50
|
50,50
|
-0,50
|
Катрал
|
50,59
|
0,00
|
49,99
|
0,00
|
Green Wave
|
50,50
|
-0,50
|
49,30
|
-0,50
|
RLS
|
47,90
|
0,00
|
51,50
|
0,00
|
47,30
|
0,00
|
Фактор
|
49,00
|
0,00
|
47,00
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
51,22
|
-0,19
|
54,42
|
-0,12
|
51,22
|
-0,19
|
|
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