Пальне на АЗС за тиждень здешевшало

За тиждень (із 5 по 12 січня) середня ціна в країні на бензин А-95 знизилася на 19 коп./л і становить 51,22 грн/л, бензин А-95 преміум здешевшав на 12 коп./л — до 54,42 грн/л, а дизельне пальне – на 19 коп./л, до 51,22 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95».

На станціях «Укрнафти» бензини здешевшали на 50 коп./л: А-95 — до 48,90 грн/л, А-95+ — до 50,90 грн/л, ДП — до 49,40 грн/л. Також на 50 коп./л зменшили ціни ZOG, Green Wave і «Фактор».

На 1 грн/л здешевшало пальне у мережі Prime. На станціях «Привату» здешевшали стандартна «п'ятірка» і дизпальне у середньому на 35 коп./л.

Такі мережі як Shell, U.GO, Chipo, VostokGaz, «Авантаж 7», «Маркет» та інші зменшили ціну на пальне на 10-90 коп./л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 5 по 12 січня, грн/л