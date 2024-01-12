Ціни на нафту зросли на 2% після ударів США та Британії у Ємені

Ціни на нафту зросли більш ніж на 2% у п'ятницю, оскільки Сполучені Штати і Великобританія завдали ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на напади угруповання, що підтримується Іраном на судноплавство в Червоному морі, починаючи з кінця минулого року.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 05:37 EET виросли на $1,53, або 2%, до $78,94 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate торгувалися на $1,53, або на 2,1% вище, за $73, 55.

Еталони додали майже 1% зростання, порівняно з попереднім днем, гарантуючи, що ціни будуть на шляху до другого щотижневого зростання поспіль.

Удари США та Великобританії є на сьогоднішній день однією з найдраматичніших демонстрацій розширення війни між Ізраїлем та ХАМАС на Близькому Сході з моменту її початку у жовтні. Свідки у Ємені підтвердили вибухи по всій країні.

Президент США Джо Байден заявив, що "цільові удари" є чітким сигналом про те, що Сполучені Штати та їхні партнери не толеруватимуть напади на свій персонал або "дозволять ворожим суб'єктам ставити під загрозу свободу судноплавства".

За його словами, операцію підтримали Австралія, Бахрейн, Канада та Нідерланди.

Напади хуситів у Червоному морі порушили міжнародну торгівлю на ключовому маршруті між Європою та Азією, на який припадає близько 15% світового судноплавства.

З жовтня хусити атакували комерційні судна в Червоному морі, щоб продемонструвати підтримку палестинського бойового угруповання ХАМАС у її боротьбі проти Ізраїлю.

Судноплавний гігант Maersk заявив у четвер, що в найближчому майбутньому відведе всі судна від Червоного моря, попередивши клієнтів про подальші збої.

Атаки під керівництвом США також сталася за захопленням Іраном танкера з іракською нафтою, що прямував до Туреччини, у відповідь на конфіскацію того ж судна і нафти Сполученими Штатами, що знаходиться на ньому, минулого року. Білий дім засудив захоплення.

Атаки хуситів були зосереджені у протоці Баб-ель-Мандаб на південний захід від Аравійського півострова. Захоплення Ірану відбулося ближче до Ормузької протоки між Оманом та Іраном, що, на думку аналітиків, викликає серйозне занепокоєння.

«Оманська затока знаходиться дуже близько до Ормузької протоки, критичного вузла для потоків нафти. Через Ормузьку протоку проходить понад 20 мільйонів барелів нафти на день, що еквівалентно приблизно 20% світового споживання», - кажуть аналітики ING. сказано у замітці.