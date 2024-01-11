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Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $78,1 за барель
14:28 11.01.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок посилили підйом вдень у четвер, відновлюючись після зниження днем раніше на даних про зростання запасів у США.
Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures на 13:30 EET підвищилася на $1,28 (1,67%), до $78,08 за барель.
Ф'ючерси на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчали до цього часу на $1,25 (1,75%), до $72,62 за барель.
Напередодні Brent подешевшала на 1%, WTI - на 1,2%.
Як стало відомо в середу, комерційні запаси нафти в США минулого тижня підвищилися на 1,338 млн барелів, тоді як аналітики в середньому прогнозували скорочення на 675 тис. барелів.
Резерви бензину підскочили на 8,03 млн барелів, дистилятів - на 6,53 млн барелів. Експерти припускали зростання на 2,49 млн і 2,38 млн барелів відповідно.
Респонденти S&P Global Commodity прогнозували зниження запасів нафти на 900 тис. барелів, а також збільшення резервів бензину на 4,9 млн барелів і дистилятів - на 3,7 млн барелів.
Підтримку нафтовому ринку надають атаки єменських хуситів на судна в Червоному морі, пише MarketWatch. Той факт, що інциденти тривають, незважаючи на дії ВМС США і Великої Британії в регіоні, посилює побоювання щодо затягування конфлікту, що змушує транспортні компанії шукати обхідних шляхів для транспортування вантажів.
"Що масштабнішою буде відповідь хуситам, то вірогідніша ескалація нападів на цивільні судна в Червоному морі, на військові кораблі коаліції, а можливо, й на цілі в Ємені та країнах Ради зі співробітництва в Перській затоці", - вважає аналітик RANE Network Раян Бол.
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