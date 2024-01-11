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"Спочатку робіть, що потрібно. Тоді – те, що можливо. Лиш тоді ви побачите, що робите неможливе"
Св. Франциск Асізський
Крок уперед, два назад: ціни на скраплений газ невпевнено зростають
12:45 11.01.2024 |
Середня вартість скрапленого газу на аукціонах українських державних виробників 10 січня збільшилася на 864 грн/т порівняно з минулими торгами і становить 39 530 грн/т. Про це повідомляє сайт Української енергетичної біржі.
На торги було виставлено 5,38 тис. т газу, що відповідає обсягу минулого тижня.
Аукціон «Укргазвидобування» розпочався з ціни 38 817 грн/т. Але протягом торгів вартість лотів зросла до 41 000-41 400 грн/т. Компанії вдалося реалізувати весь виставлений ресурс за дві з половиною години.
Початкова ціна «Укрнафти» становила 38 795 грн/л, але під час торгів зросла до 39 300-41 000 грн/л. За перші півгодини було придбано половину загального обсягу газу за ціною до 40 000 грн/т, решту - протягом дня.
На аукціоні приватних компаній на початку тижня середня вартість газу становила 40 450 грн/т.
Зі слів учасників торгів, зростання ціни пов'язано з відносною активізацією попиту. «Минулий аукціон ще застав «свята», мертвий з погляду продажів період. Тому купляли тільки ті, в кого є куди складати. На цьому тижні компанії були трохи активнішими», - поділилися думкою в одній із паливних мереж.
Як повідомляв enkorr, у кінці грудня роздрібна реалізація в українських мережах помітно зменшилася.
Навіть зі зростанням 10 січня вартість аукціонного газу лишається нижчою за імпорту альтернативу.
Минулого тижня ціни на автомобільні партії LPG на польських і балтійських базисах значно знизились, але доставка його через перекриття західного кордону залишається дорогою і тривалою.
За даними enkorr, середня митна вартість імпортного ресурсу, який заїжджав у перший тиждень січня, становила $775/т, а середня вартість залізничних партій дорівнювала $852/т. У своїх підрахунках трейдери орієнтуються на середню вартість імпортного газу на рівні 44 000-45 000 грн на західному кордоні. Таким чином, ресурс українських виробників виходить значно дешевшим для східних регіонів і впевнено конкурує з імпортним у центральних.
При цьому, як зазначають трейдери, запаси на ринку перебувають на високому рівні, однак ціни цих запасів значно вищі за поточну вартість газу.
Тому більшість компаній на сході відмовилися від закупівлі газу за кордоном, зосередивши свою увагу на торгах УЕБ.
Зі слів представників паливних компаній, зараз на ринку триває «низький сезон», який протримається ще як мінімум півтора місяця. «Хоч цього тижня попит трохи збільшився, але все одно залишається низьким. Це нормальна ситуація для січня», - розповів один зі співрозмовників видання.
Згідно з моніторингом Консалтингової групи «А-95», станом на 10 січня середня вартість скрапленого газу в країні становила 42 410 грн/т, що на 760 грн/т менше, ніж минулого тижня.
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