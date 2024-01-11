Нафта росте на тлі загострення напруженості на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли у четвер на тлі побоювань щодо ескалації конфлікту на Близькому Сході з новими атаками на Газу та судноплавство у Червоному морі, навіть незважаючи на те, що несподіване збільшення запасів сирої нафти в США обмежило зростання.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:10 EET подорожчали на 48 центів, або 0,48%, до $77,17 за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate зросли на 32 центи, або 0,45%, до $71 ,69 за барель.

У середу еталони знизилися після того, як несподіваний стрибок запасів нафти в США викликав побоювання щодо попиту на найбільшому нафтовому ринку.

Але хвилювання на ринку відновилися після того, як хусіти, що базуються в Ємені, в середу зробили найбільшу атаку на комерційні судноплавні шляхи в Червоному морі. Ізраїльські удари у південній та центральній частині сектору Газа також посилилися у середу.

США та Великобританія натякнули, що вживуть додаткових заходів, якщо напади продовжаться, а Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка потребує негайного припинення ударів.

"Ціни на нафту, здається, перебувають у стані нерішучості цього тижня, оскільки учасники ринку намагаються перетравити збіг факторів", - сказав Йіп Джун Ронг, ринковий стратег IG, вказуючи на геополітичну напруженість на Близькому Сході, суперечливі звіти про запаси в США та повільний світове зростання.

"Останні дані EIA стримують сильніше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти в США, відбите у вчорашніх даних API, що призвело до деякого зниження попередніх прибутків", - сказав Йіп.

Запаси сирої нафти в США збільшилися на 1,3 мільйона барелів за тиждень, що завершився 5 січня, до 432,4 мільйона барелів, повідомило в середу EIA проти очікувань аналітиків на рівні 700 000 барелів.

Сьогодні вся увага прикута до даних щодо інфляції в США, які вплинуть на думку про те, коли Федеральна резервна система може знизити відсоткові ставки.

«Несподіване зростання запасів сирої нафти в США викликало побоювання щодо попиту на сиру нафту. Однак переглянуті очікування зниження ставок повинні підтримати ціни на нафту, оскільки уповільнення економіки нижче за прогнози ФРС», - сказав Леон Лі, аналітик CMC Markets.

"Ціни на нафту можуть мати підтримку вище 70 доларів, допоки ми не побачимо більше даних, які демонструють посилення знижувального тиску на економіку", - сказав Лі.

Забігаючи наперед, митна адміністрація Китаю в п'ятницю опублікує дані з торгівлі за грудень, які дадуть картину загального попиту з боку найбільшого у світі покупця нафти за весь рік.