Нафта перейшла до слабкого зниження, Brent торгується біля $77,5 за барель

Ціни на нафту почали слабко знижуватися в середу, інвестори очікують даних про запаси палива в США.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:12 EET знизилася на $0,1 (0,13%), до $77,49 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,06 (0,08%), до $72,18 за барель.

Напередодні Brent подорожчала на 1,9%, WTI - на 2%.

Згідно з оприлюдненими напередодні даними Американського інституту нафти (API), резерви нафти в Штатах минулого тижня скоротилися на 5,215 млн барелів.

Міненерго США оприлюднить офіційний звіт про запаси енергоносіїв о 17:30 EET у середу. Опитані Trading Economics аналітики прогнозують, що звіт вкаже на зниження запасів нафти на 675 тис. барелів і зростання резервів бензину на 2,5 млн барелів.

Підтримку нафтовому ринку надають атаки єменських хуситів на судна в Червоному морі. Той факт, що інциденти тривають, незважаючи на дії ВМС США і Великої Британії в регіоні, посилює побоювання щодо затягування конфлікту, що змушує транспортні компанії шукати обхідні шляхи для транспортування вантажів.

"Я не думаю, що ціни на нафту і далі знижуватимуться, але й апетиту до ризикових активів теж не спостерігається, - сказала засновниця консалтингової компанії Energy Aspects Амріта Сен. - Незабаром на нас чекає період закриття НПЗ на ремонтні роботи, тому наразі ми не бачимо сенсу ставити на зростання котирувань".