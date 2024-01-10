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АНАЛІТИКА

Менше від 29 грн/л: ціни на автогаз продовжують падати

 

З 9 по 10 січня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,16 грн/л, до 28,82 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

На автозаправних станціях Neftek і VostokGaz літр цього виду пального здешевшав на 1 грн/л – до 28,49 грн/л і 27,99 грн/л відповідно.

На станціях U.GO ціна на газ зменшилася на 0,28 грн/л – до 29,03 грн/л. Мережа Shell за добу скинула на цей вид пального 45 коп./л – до 28,70 грн/л.

У таких мережах як Amic, «Кворум», Rodnik, «Авіас», «Катрал» та інших автогаз здешевшав на 11-60 коп./л (див. табл.). 

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК із 9 по 10 січня 2024 р., грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

SOCAR

29,99

0,00

ОККО

29,99

0,00

WOG

29,98

0,00

Рур груп

29,50

0,00

KLO

29,29

0,00

U.GO

29,03

-0,28

Shell

28,70

-0,45

UPG

28,63

0,00

Marshal

28,60

0,00

AMIC

28,56

-0,32

Chipo

28,53

0,00

ZOG

28,50

0,00

Ovis

28,50

0,00

Neftek

28,49

-1,00

VST

28,40

0,00

Кворум

28,38

-0,30

Mango

28,33

0,00

RLS

28,30

0,00

VostokGaz

27,99

-1,00

Rodnik

27,99

-0,50

BVS

27,99

0,00

Luxwen

27,99

0,00

Автотранс

27,98

0,00

Авіас

27,98

-0,59

Катрал

27,97

-0,40

Укрнафта

27,90

0,00

БРСМ-Нафта

27,83

-0,11

Motto

27,58

-0,40

Олас

27,55

-0,44

Green Wave

27,00

0,00

Авантаж 7

26,95

0,00

Середня ціна в Україні

28,82

-0,16
За матеріалами: EnKorr
 

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