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Менше від 29 грн/л: ціни на автогаз продовжують падати
13:38 10.01.2024 |
З 9 по 10 січня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,16 грн/л, до 28,82 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
На автозаправних станціях Neftek і VostokGaz літр цього виду пального здешевшав на 1 грн/л – до 28,49 грн/л і 27,99 грн/л відповідно.
На станціях U.GO ціна на газ зменшилася на 0,28 грн/л – до 29,03 грн/л. Мережа Shell за добу скинула на цей вид пального 45 коп./л – до 28,70 грн/л.
У таких мережах як Amic, «Кворум», Rodnik, «Авіас», «Катрал» та інших автогаз здешевшав на 11-60 коп./л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК із 9 по 10 січня 2024 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
SOCAR
|
29,99
|
0,00
|
ОККО
|
29,99
|
0,00
|
WOG
|
29,98
|
0,00
|
Рур груп
|
29,50
|
0,00
|
KLO
|
29,29
|
0,00
|
U.GO
|
29,03
|
-0,28
|
Shell
|
28,70
|
-0,45
|
UPG
|
28,63
|
0,00
|
Marshal
|
28,60
|
0,00
|
AMIC
|
28,56
|
-0,32
|
Chipo
|
28,53
|
0,00
|
ZOG
|
28,50
|
0,00
|
Ovis
|
28,50
|
0,00
|
Neftek
|
28,49
|
-1,00
|
VST
|
28,40
|
0,00
|
Кворум
|
28,38
|
-0,30
|
Mango
|
28,33
|
0,00
|
RLS
|
28,30
|
0,00
|
VostokGaz
|
27,99
|
-1,00
|
Rodnik
|
27,99
|
-0,50
|
BVS
|
27,99
|
0,00
|
Luxwen
|
27,99
|
0,00
|
Автотранс
|
27,98
|
0,00
|
Авіас
|
27,98
|
-0,59
|
Катрал
|
27,97
|
-0,40
|
Укрнафта
|
27,90
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
27,83
|
-0,11
|
Motto
|
27,58
|
-0,40
|
Олас
|
27,55
|
-0,44
|
Green Wave
|
27,00
|
0,00
|
Авантаж 7
|
26,95
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
28,82
|
-0,16
|
|
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