Менше від 29 грн/л: ціни на автогаз продовжують падати

З 9 по 10 січня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,16 грн/л, до 28,82 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

На автозаправних станціях Neftek і VostokGaz літр цього виду пального здешевшав на 1 грн/л – до 28,49 грн/л і 27,99 грн/л відповідно.

На станціях U.GO ціна на газ зменшилася на 0,28 грн/л – до 29,03 грн/л. Мережа Shell за добу скинула на цей вид пального 45 коп./л – до 28,70 грн/л.

У таких мережах як Amic, «Кворум», Rodnik, «Авіас», «Катрал» та інших автогаз здешевшав на 11-60 коп./л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК із 9 по 10 січня 2024 р., грн/л: