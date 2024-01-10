Ціни на нафту зростають, Brent торгується біля $78 за барель

Ціни на нафту піднімаються в середу на даних Американського інституту нафти (API), що показали чергове зниження запасів у США.

За оцінками API, резерви нафти в Штатах на тижні, що завершився 5 січня, скоротилися на 5,215 млн барелів.

Міненерго США оприлюднить власні дані про запаси енергоносіїв о 17:30 EET. Тижнем раніше зниження нафтових резервів у країні становило 5,5 млн барелів.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:15 кч становила $77,9 за барель, що на $0,31 (0,4%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У вівторок ці контракти подорожчали на $1,47 (1,9%), до $77,59 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,38 (0,53%), до $72,62 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів зросла на $1,47 (2%), до $72,24 за барель.

Підтримку нафтовому ринку також надають атаки єменських хуситів на судна в Червоному морі. Той факт, що інциденти тривають, попри дії ВМС США і Великої Британії в регіоні, посилює побоювання затягування конфлікту, що змушує транспортні компанії шукати обхідні шляхи для транспортування вантажів.