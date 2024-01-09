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АНАЛІТИКА

Нафта прискорила зростання, Brent подорожчала до $77,6 за барель

 

Ціни на нафту перейшли до активного зростання вдень у вівторок, відновлюючись після максимального з листопада обвалу напередодні.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:28 EET підвищилася на $1,44 (1,89%), до $77,56 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $1,38 (1,95%), до $72,15 за барель.

У понеділок WTI впала в ціні на 4,1%, Brent - на 3,4% після того, як Саудівська Аравія оголосила про зниження цін на всі сорти нафти для клієнтів з усіх регіонів.

Зокрема, ціни для азійських покупців буде зменшено на $2 за барель, і в результаті Arab Light - основний сорт нафти, що постачається до Азії, - коштуватиме на $1,5 дорожче, ніж кошик нафти Оману та Дубая. Це мінімальний спред із листопада 2021 року.

Певну підтримку нафтовим котируванням надає припинення видобутку на найбільшому в Лівії родовищі Аш-Шарара. У результаті видобуток у Лівії скоротився до 981 тис. барелів на добу минулої п'ятниці з приблизно 1,2 млн б/д, зазначають аналітики ING.

"На ринку триває запекла боротьба, - зазначив Оле Хансен із Saxo Bank. - Здається, бажання гравців продавати Brent за цінами нижче $75 і WTI нижче $70 невелике".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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