Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нафта посилила падіння, Brent близько $76,8 за барель

 

Нафта посилила падіння вдень у понеділок, трейдери продовжують оцінювати новини про зниження цін Саудівською Аравією.

Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:27 EET становить $76,78 за барель, що на $1,98 (2,51%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $2,05 (2,78%), до $71,76 за барель.

Саудівська Аравія в лютому знизить ціни на всі сорти нафти для всіх регіонів, повідомила напередодні держкомпанія Saudi Aramco.

Ціни для азійьких покупців будуть зменшені на $2 за барель. У результаті основний сорт нафти, що постачається до Азії, - Arab Light - коштуватиме на $1,5 дорожче, ніж кошик нафти Оману і Дубая - це мінімум із листопада 2021 року.

Ціни для США в лютому також зменшаться на $2 за барель, для країн Північно-Західної Європи та Середземномор'я - на $1,5-2 за барель.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1920
  0,1145
 0,30
EUR
 1
 41,7973
  0,2243
 0,54

Курс обміну валют на сьогодні, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3640  0,10 0,25 39,1936  0,16 0,42
EUR 42,0300  0,13 0,31 42,9876  0,18 0,41

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1350  0,05 0,14 38,1500  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес