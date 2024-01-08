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Нафта посилила падіння, Brent близько $76,8 за барель
14:03 08.01.2024 |
Нафта посилила падіння вдень у понеділок, трейдери продовжують оцінювати новини про зниження цін Саудівською Аравією.
Вартість березневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:27 EET становить $76,78 за барель, що на $1,98 (2,51%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.
Ф'ючерси на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустилися в ціні до цього часу на $2,05 (2,78%), до $71,76 за барель.
Саудівська Аравія в лютому знизить ціни на всі сорти нафти для всіх регіонів, повідомила напередодні держкомпанія Saudi Aramco.
Ціни для азійьких покупців будуть зменшені на $2 за барель. У результаті основний сорт нафти, що постачається до Азії, - Arab Light - коштуватиме на $1,5 дорожче, ніж кошик нафти Оману і Дубая - це мінімум із листопада 2021 року.
Ціни для США в лютому також зменшаться на $2 за барель, для країн Північно-Західної Європи та Середземномор'я - на $1,5-2 за барель.
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