Великі мережі скинули ще 50 коп./л на автогаз

За вихідні (з 5 по 8 січня) середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,45 грн/л, до 29,06 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

На автозаправних станціях ОККО, WOG і SOCAR літр цього виду пального здешевшав на 50 копійок – до 29,99 грн/л (на АЗК ОККО й SOCAR) і 29,98 грн/л (на WOG) відповідно.

На станціях «Укрнафти» ціна на газ зменшилася найбільше, на 1,50 грн/л – до 28,40 грн/л. Мережа UPG упродовж минулих вихідних скинула на цей вид пального 61 коп./л – до 28,63 грн/л.

Такі мережі як VostokGaz, KLO, Amic знизили ціну на автогаз на 30-68 коп./л – до 28,99 49 грн/л, 29,29 грн/л і 28,88 грн/л відповідно. На АЗС решти мереж він здешевшав на 0,25-1,00 грн/л і тепер продається за 26,95-29,99 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК із 5 по 8 січня 2024 р., грн/л: