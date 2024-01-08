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АНАЛІТИКА

Великі мережі скинули ще 50 коп./л на автогаз

 

За вихідні (з 5 по 8 січня) середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,45 грн/л, до 29,06 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

На автозаправних станціях ОККО, WOG і SOCAR літр цього виду пального здешевшав на 50 копійок – до 29,99 грн/л (на АЗК ОККО й SOCAR) і 29,98 грн/л (на WOG) відповідно.

На станціях «Укрнафти» ціна на газ зменшилася найбільше, на 1,50 грн/л – до 28,40 грн/л. Мережа UPG упродовж минулих вихідних скинула на цей вид пального 61 коп./л – до 28,63 грн/л.

Такі мережі як VostokGaz, KLO, Amic знизили ціну на автогаз на 30-68 коп./л – до 28,99 49 грн/л, 29,29 грн/л і 28,88 грн/л відповідно. На АЗС решти мереж він здешевшав на 0,25-1,00 грн/л і тепер продається за 26,95-29,99 грн/л (див. табл.).  

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК із 5 по 8 січня 2024 р., грн/л:

Компанія

LPG

08.01.24

Зм.

SOCAR

29,99

-0,50

ОККО

29,99

-0,50

WOG

29,98

-0,50

Neftek

29,49

-0,50

U.GO

29,44

0,00

KLO

29,29

-0,60

Shell

29,15

0,00

VostokGaz

28,99

-0,30

VST

28,90

0,00

AMIC

28,88

-0,68

Mango

28,69

0,00

Кворум

28,68

0,00

Авіас

28,63

-0,06

UPG

28,63

-0,61

Marshal

28,60

-0,30

Chipo

28,53

-0,50

ZOG

28,50

-0,50

Ovis

28,50

0,00

Rodnik

28,49

0,00

Укрнафта

28,40

-1,50

Катрал

28,37

-0,50

RLS

28,30

0,00

БРСМ-Нафта

28,07

-0,25

Рур груп

28,00

0,00

BVS

27,99

-1,00

Luxwen

27,99

-0,60

Олас

27,99

0,00

Автотранс

27,98

-1,00

Motto

27,98

0,00

Green Wave

27,00

-0,50

Авантаж 7

26,95

-0,50

Середня ціна в Україні

29,06

-0,45
За матеріалами: EnKorr
 

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