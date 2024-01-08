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Великі мережі скинули ще 50 коп./л на автогаз
13:43 08.01.2024 |
За вихідні (з 5 по 8 січня) середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,45 грн/л, до 29,06 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
На автозаправних станціях ОККО, WOG і SOCAR літр цього виду пального здешевшав на 50 копійок – до 29,99 грн/л (на АЗК ОККО й SOCAR) і 29,98 грн/л (на WOG) відповідно.
На станціях «Укрнафти» ціна на газ зменшилася найбільше, на 1,50 грн/л – до 28,40 грн/л. Мережа UPG упродовж минулих вихідних скинула на цей вид пального 61 коп./л – до 28,63 грн/л.
Такі мережі як VostokGaz, KLO, Amic знизили ціну на автогаз на 30-68 коп./л – до 28,99 49 грн/л, 29,29 грн/л і 28,88 грн/л відповідно. На АЗС решти мереж він здешевшав на 0,25-1,00 грн/л і тепер продається за 26,95-29,99 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК із 5 по 8 січня 2024 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
08.01.24
|
Зм.
|
SOCAR
|
29,99
|
-0,50
|
ОККО
|
29,99
|
-0,50
|
WOG
|
29,98
|
-0,50
|
Neftek
|
29,49
|
-0,50
|
U.GO
|
29,44
|
0,00
|
KLO
|
29,29
|
-0,60
|
Shell
|
29,15
|
0,00
|
VostokGaz
|
28,99
|
-0,30
|
VST
|
28,90
|
0,00
|
AMIC
|
28,88
|
-0,68
|
Mango
|
28,69
|
0,00
|
Кворум
|
28,68
|
0,00
|
Авіас
|
28,63
|
-0,06
|
UPG
|
28,63
|
-0,61
|
Marshal
|
28,60
|
-0,30
|
Chipo
|
28,53
|
-0,50
|
ZOG
|
28,50
|
-0,50
|
Ovis
|
28,50
|
0,00
|
Rodnik
|
28,49
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,40
|
-1,50
|
Катрал
|
28,37
|
-0,50
|
RLS
|
28,30
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,07
|
-0,25
|
Рур груп
|
28,00
|
0,00
|
BVS
|
27,99
|
-1,00
|
Luxwen
|
27,99
|
-0,60
|
Олас
|
27,99
|
0,00
|
Автотранс
|
27,98
|
-1,00
|
Motto
|
27,98
|
0,00
|
Green Wave
|
27,00
|
-0,50
|
Авантаж 7
|
26,95
|
-0,50
|
Середня ціна в Україні
|
29,06
|
-0,45
|
|
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