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АНАЛІТИКА

Саудівська Аравія знизила ціну своєї нафти

 

Саудівська Аравія знизить ключові ціни на нафту для покупців у всіх регіонах, включаючи свій основний азійський ринок, на тлі тривалої слабкості ринку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Споживання нафти зазвичай знижується в лютому і березні, а нафтопереробні компанії використовують цей період для зупинки деяких потужностей на періодичне технічне обслуговування.

Але висока світова пропозиція, в тому числі з боку США, підвищує ймовірність профіциту, що змусило групу ОПЕК+ на чолі з Саудівською Аравією та Росією продовжити скорочення видобутку в цьому році.

Скорочення видобутку групою ОПЕК+ також спрямоване на запобігання накопиченню нафти в сховищах на тлі побоювань, що млява економіка призведе до скорочення світового попиту. Саудівська Аравія бере на себе основний тягар, добровільно скорочуючи видобуток на 2 мільйони барелів на день протягом першого кварталу і, можливо, довше.

Як зазначається, державний виробник "Saudi Aramco" знизив ціну на свою флагманську нафту марки Arab Light в Азії на 2 долари до 1,50 долара за барель вище базового рівня, це більше зниження, аніж очікували експерти. Також знизила всі ціни на лютневі поставки до Північно-Західної Європи, Середземномор'я та Північної Америки.

Світові ціни на нафту знизилися у 2023 році вперше з 2020 року.
За матеріалами: Економічна правда
 

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