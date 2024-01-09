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Нафта впала більш ніж на 1%, оскільки зниження цін у Саудівській Аравії компенсувало побоювання на Близькому Сході
07:59 08.01.2024 |
Ціни на нафту впали більш ніж на 1% у понеділок на тлі різкого зниження цін провідним експортером, Саудівською Аравією, та зростання видобутку ОПЕК, що компенсувало побоювання щодо ескалації геополітичної напруги на Близькому Сході.
Нафта марки Brent о 05:44 EET подешевшала на 1,09%, або 86 центів, до $77,90 за барель, а ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 1,15%, або 85 центів, до $72, 96 за барель.
"Зниження лютневих OSP Saudi Aramco посилює чутки про слабкий попит", - сказала Вандана Харі, засновник компанії з аналізу нафтового ринку Vanda Insights.
Зростання пропозиції та конкуренція з конкуруючими виробниками спонукали Саудівську Аравію в неділю знизити лютневу офіційну ціну продажу (OSP) своєї флагманської нафти Arab Light для постачання до Азії до найнижчого рівня за 27 місяців.
«Якби ми просто зосередилися на фундаментальних показниках, включаючи більш високі запаси, вищий видобуток ОПЕК/не-ОПЕК і нижчий, ніж очікувалося, саудівською OSP, було б неможливо щось інше, крім ведмежої нафти», - аналітик IG Тоні Сікамор сказав.
"Однак це не бере до уваги той факт, що геополітична напруженість на Близькому Сході, безперечно, знову зростає, що означатиме обмежений спад".
Обидва контракти зросли більш ніж на 2% першого тижня 2024 року після того, як інвестори повернулися з відпустки, щоб зосередитися на геополітичних ризиках на Близькому Сході після атак єменських хуситів на кораблі в Червоному морі.
Держсекретар США Ентоні Блінкен, який знаходиться на Близькому Сході цього тижня, заявив, що конфлікт у Газі може поширитися на весь регіон, якщо не буде зроблено узгоджених мирних зусиль.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пообіцяв продовжувати війну доти, доки ХАМАС не буде ліквідовано.
Як показало дослідження Reuters, компенсуючи підвищуючий тиск на ціни, викликане геополітичними побоюваннями, видобуток в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) зріс на 70 000 барелів на добу (барелів на добу) у грудні до 27,88 млн. барелів на добу.
«Напруженість навколо Червоного моря є єдиною противагою, хоч і відносно слабкою та періодичною, цінами на сиру нафту, які піддаються ведмежому настрою через очікування пом'якшення глобального попиту та зростання запасів», - сказав Харі з Vanda Insights.
Крім того, у США кількість бурових установок минулого тижня зросла на одну, до 501, повідомила компанія Baker Hughes у своєму щотижневому звіті.
JPMorgan прогнозує, що цього року буде додано 26 нафтових вишок, більшість з яких будуть розташовані в Пермі у першій половині року.
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