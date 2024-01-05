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Середня ціна автогазу по Україні знизилася до 29,5 грн/л
14:46 05.01.2024 |
За тиждень (з 29 грудня по 5 січня) середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,32 грн/л, до 29,51 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
На автозаправних станціях SOCAR цей вид пального здешевшав на 0,50 грн/л – до 30,49 грн/л.
На станціях Neftek ціна на газ зменшилася також на 50 коп./л – до 29,99 грн/л. Мережа KLO упродовж тижня скинула на цей вид пального 40 коп./л – до 29,89 грн/л.
Такі мережі як Amic, U.GO, Shell знизили ціну на автогаз на 68, 92 і 32 коп./л відповідно. На АЗС решти мереж продукт здешевшав на 0,2-1,1 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 29 грудня 2023 р. по 5 січня 2024., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
SOCAR
|
30,49
|
-0,50
|
ОККО
|
30,49
|
0,00
|
WOG
|
30,48
|
0,00
|
Neftek
|
29,99
|
-0,50
|
Укрнафта
|
29,90
|
0,00
|
KLO
|
29,89
|
-0,40
|
AMIC
|
29,56
|
-0,68
|
U.GO
|
29,44
|
-0,92
|
VostokGaz
|
29,29
|
-0,50
|
UPG
|
29,24
|
0,00
|
Shell
|
29,15
|
-0,32
|
Chipo
|
29,03
|
0,00
|
ZOG
|
29,00
|
0,00
|
BVS
|
28,99
|
0,00
|
Автотранс
|
28,98
|
0,00
|
Marshal
|
28,90
|
-1,10
|
VST
|
28,90
|
-0,20
|
Катрал
|
28,87
|
0,00
|
Mango
|
28,69
|
-1,04
|
Авіас
|
28,68
|
-0,56
|
Кворум
|
28,68
|
-0,50
|
Luxwen
|
28,59
|
0,00
|
Ovis
|
28,50
|
-1,00
|
Rodnik
|
28,49
|
-0,50
|
БРСМ-Нафта
|
28,32
|
-0,36
|
RLS
|
28,30
|
-0,80
|
Рур груп
|
28,00
|
-1,00
|
Олас
|
27,99
|
-0,51
|
Motto
|
27,98
|
-0,95
|
Green Wave
|
27,50
|
-1,00
|
Авантаж 7
|
27,45
|
-1,00
|
Середня ціна в Україні
|
29,51
|
-0,32
|
|
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