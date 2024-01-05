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АНАЛІТИКА

Середня ціна автогазу по Україні знизилася до 29,5 грн/л

 

За тиждень (з 29 грудня по 5 січня) середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,32 грн/л, до 29,51 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

На автозаправних станціях SOCAR цей вид пального здешевшав на 0,50 грн/л – до 30,49 грн/л.

На станціях Neftek ціна на газ зменшилася також на 50 коп./л – до 29,99 грн/л. Мережа KLO упродовж тижня скинула на цей вид пального 40 коп./л – до 29,89 грн/л.

Такі мережі як Amic, U.GO, Shell знизили ціну на автогаз на 68, 92 і 32 коп./л відповідно. На АЗС решти мереж продукт здешевшав на 0,2-1,1 грн/л (див. табл.).  

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 29 грудня 2023 р. по 5 січня 2024., грн/л:

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

SOCAR

30,49

-0,50

ОККО

30,49

0,00

WOG

30,48

0,00

Neftek

29,99

-0,50

Укрнафта

29,90

0,00

KLO

29,89

-0,40

AMIC

29,56

-0,68

U.GO

29,44

-0,92

VostokGaz

29,29

-0,50

UPG

29,24

0,00

Shell

29,15

-0,32

Chipo

29,03

0,00

ZOG

29,00

0,00

BVS

28,99

0,00

Автотранс

28,98

0,00

Marshal

28,90

-1,10

VST

28,90

-0,20

Катрал

28,87

0,00

Mango

28,69

-1,04

Авіас

28,68

-0,56

Кворум

28,68

-0,50

Luxwen

28,59

0,00

Ovis

28,50

-1,00

Rodnik

28,49

-0,50

БРСМ-Нафта

28,32

-0,36

RLS

28,30

-0,80

Рур груп

28,00

-1,00

Олас

27,99

-0,51

Motto

27,98

-0,95

Green Wave

27,50

-1,00

Авантаж 7

27,45

-1,00

Середня ціна в Україні

29,51

-0,32
За матеріалами: EnKorr
 

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