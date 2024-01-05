Середня ціна автогазу по Україні знизилася до 29,5 грн/л

За тиждень (з 29 грудня по 5 січня) середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,32 грн/л, до 29,51 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

На автозаправних станціях SOCAR цей вид пального здешевшав на 0,50 грн/л – до 30,49 грн/л.

На станціях Neftek ціна на газ зменшилася також на 50 коп./л – до 29,99 грн/л. Мережа KLO упродовж тижня скинула на цей вид пального 40 коп./л – до 29,89 грн/л.

Такі мережі як Amic, U.GO, Shell знизили ціну на автогаз на 68, 92 і 32 коп./л відповідно. На АЗС решти мереж продукт здешевшав на 0,2-1,1 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 29 грудня 2023 р. по 5 січня 2024., грн/л: