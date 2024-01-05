Ціни на нафту підвищуються і завершують тиждень зростанням, Brent торгується близько $77,8 за барель

Ціни на нафту підвищуються в п'ятницю і завершують тиждень зростанням на тлі посилення напруженості на Близькому Сході і в Лівії.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:10 EET становить $77,79 за барель, що на $0,2 (0,26%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,32 (0,41%), до $72,51 за барель.

З початку цього тижня Brent подорожчала на 1%, WTI - на 1,2%. Зростанню цін сприяли новини про загибель майже сотні людей під час вибухів біля могили генерала Касема Сулеймані в Ірані в четверту річницю його смерті, а також акції протесту в Лівії, через які зупинили видобуток нафти на найбільшому в країні родовищі Аш-Шарара.

Ринок також продовжує стежити за ситуацією в Червоному морі після атак єменських хуситів на комерційні судна.

Дані Міненерго США, опубліковані в четвер, засвідчили різке зростання запасів бензину і дистилятів у країні минулого тижня, що посилило побоювання трейдерів щодо перспектив попиту на енергоресурси і призвело до зниження цін на нафту за підсумками торгів у четвер. Експерти, однак, відзначають, що дані про запаси наприкінці року є більш волатильними, ніж зазвичай, і менш показовими.