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АНАЛІТИКА

У грудні Україна імпортувала рекордний обсяг американського LPG

У грудні Україна імпортувала рекордний обсяг американського LPG

 

Блокування пунктів пропуску на польсько-українському кордоні продовжують чинити негативний вплив на динаміку автомобільних постачань скрапленого газу з західного напрямку. Проте обсяги імпорту минулого місяця зросли завдяки збільшенню залізничних і морських відправлень продукту.

У грудні постачання імпортного скрапленого газу в Україну зросли на 2%, до 85,8 тис. тонн, свідчать дані Консалтингової групи «А-95». Польща й Румунія залишаються найбільшими країнами-постачальниками продукту. Минулого місяця з Польщі в Україну надійшло 27,9 тис. тонн газу, це на 10% більше порівняно з листопадом. Зростання постачань стало можливим завдяки збільшенню залізничних відвантажень з 12,2 тис. тонн до 19,3 тис. тонн, тоді як автомобільні відправлення впали з 13,2 тис. тонн до 8,6 тис. тонн. Водночас імпорт скрапленого газу з Румунії зменшився на 20%, до 27 тис. тонн, через скорочення залізничних і морських постачань.

У грудні продовжували зростати постачання скрапленого газу американського походження. Минулого місяця імпорт продукту з сертифікатами США зріс на 22%, до 22,6 тис. тонн продукту, це найбільший показник минулого року. Варто зазначити, що в грудні основні обсяги американського газу в Україну постачалися з південних базисів. Минулого місяця з Румунії, Болгарії й Молдови було відвантажено 18,7 тис. тонн штатівського продукту, тоді як із Польщі в Україну надійшло лише 2,9 тис. тонн газу американського виробництва. Окрім США, іншим заокеанським джерелом постачань LPG в Україну була Бразилія. Нагадаємо, в кінці листопада одна з українських мереж АЗС придбала 1,03 тис. тонн бразильського газу, який було відвантажено залізницею з польського терміналу в Гдині. У грудні українські компанії привезли ще 3,1 тис. тонн бразильського продукту.

У грудні Україна імпортувала рекордний обсяг американського LPG

 

Структура постачальників учергове змінилася в грудні. Перше місце за обсягами продажів в Україну посіла румунська компанія Vixon Gas, яка у листопаді не входила навіть у перший десяток експортерів. Минулого місяця румунський трейдер відвантажив в Україну 7,9 тис. тонн, це у 6 разів більше порівняно з листопадом. Другим за обсягами постачальником була компанія Exori FZC, зареєстрована в ОАЕ. Минулого місяця Exori збільшила постачання газу в Україну в 2,5 раза, до 5,1 тис. тонн, завдяки зростанню попиту на залізничні обсяги. Румунський трейдер Takida, який є оператором газового терміналу в Мангалії, в грудні збільшив постачання газу на український ринок з 2,1 тис. тонн до 4,5 тис. тонн. Компанія Bulmarket, яка в листопаді посідала друге місце за обсягами постачань газу в Україну, в грудні зменшила продажі з 8,4 тис. тонн до 4,1 тис. тонн.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: США
 

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