Ціни на нафту зросли на тлі коментарів ФРС щодо інфляції та напруженості на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли в п'ятницю після того, як протокол засідання Федеральної резервної системи показав, що інфляція перебуває під контролем, а держсекретар США Ентоні Блінкен готується відвідати Близький Схід, щоб спробувати запобігти розширенню конфлікту між Ізраїлем та сектором Гази.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 07:57 EET подорожчали на 31 цент, або 0,4%, до $77,90 за барель, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate подорожчали на 43 центи, або 0,6%, до $72,62.

Обидва еталонні індекси, які, як очікується, закінчать перший тиждень року зростанням, майже відіграли всі втрати з четверга, коли ціни знизилися під час неспокійної сесії через масове щотижневе нарощування запасів бензину та дистилятів.

Хоча протокол засідання ФРС не дав прямих вказівок на те, коли може початися зниження відсоткових ставок, дискусії сигналізували про зростаюче відчуття того, що інфляція перебуває під контролем, і про стурбованість, що зростає, з приводу ризиків, які «надмірно обмежувальна» грошово-кредитна політика спричиняє для економіки.

Нижчі відсоткові ставки знижують вартість споживчих позик, що може стимулювати економічне зростання та попит на нафту.

Занепокоєння постачаннями також посилили події на Близькому Сході, де ізраїльські сили планують цілеспрямованіший підхід на півночі та подальше переслідування лідерів ХАМАС на півдні, заявив у четвер міністр оборони країни.

Держдепартамент повідомив, що, прагнучи запобігти розширенню конфлікту, Блінкен мав вирушити у четвер на Близький Схід на тиждень дипломатії.

Дані Управління енергетичної інформації США показали, що запаси бензину минулого тижня зареєстрували найвище щотижневе зростання за понад 30 років, тоді як постачання дистилятів, показник попиту, впали до найнижчого рівня з 1999 року.

Але ведмежі дані були компенсовані геополітичними побоюваннями, надіями на відновлення економіки завдяки потенційному зниженню відсоткових ставок і проблемам судноплавства, що зберігаються.

"На Близькому Сході все ще зберігається напруженість: повстанці-хусіти запустили морський безпілотник у Червоному морі, а США завдали авіаудару по Багдаду", - заявили аналітики ING у звіті в п'ятницю.