Ціни на нафту продовжують зростати, Brent торгується близько $78,9 за барель

Ціни на нафту продовжують зростати в четвер на тлі посилення напруженості на Близькому Сході.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:20 EET становить $78,87 за барель, що на $0,62 (0,79%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,73 (1%), до $73,43 за барель.

Напередодні обидва сорти подорожчали більш ніж на 3% після новин про загибель понад сотні людей під час вибухів біля могили генерала Касема Сулеймані в Ірані в четверту річницю його смерті. Сулеймані був командувачем спецпідрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції. У спецслужбах Ірану назвали вибухи цілеспрямованим терактом.

Увага трейдерів спрямована на ситуацію в Лівії, де через акції протесту зупинено видобуток нафти на найбільшому в країні родовищі Аш-Шарара. Крім того, ринок продовжує стежити за ситуацією в Червоному морі після атак єменських хуситів на комерційні судна.

У четвер о 18:00 кв Міненерго США оприлюднить дані про запаси енергоносіїв у країні за минулий тиждень. Експерти, яких опитало S&P Global Platts, у середньому прогнозують зниження запасів нафти на 4 млн барелів, а також підвищення резервів бензину і дистилятів на 2,32 млн барелів і 2,6 млн барелів відповідно.

