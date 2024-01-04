Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на нафту продовжують зростати, Brent торгується близько $78,9 за барель

 

Ціни на нафту продовжують зростати в четвер на тлі посилення напруженості на Близькому Сході.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:20 EET становить $78,87 за барель, що на $0,62 (0,79%) вище, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні до цього часу на $0,73 (1%), до $73,43 за барель.

Напередодні обидва сорти подорожчали більш ніж на 3% після новин про загибель понад сотні людей під час вибухів біля могили генерала Касема Сулеймані в Ірані в четверту річницю його смерті. Сулеймані був командувачем спецпідрозділу "Аль-Кудс" Корпусу вартових Ісламської революції. У спецслужбах Ірану назвали вибухи цілеспрямованим терактом.

Увага трейдерів спрямована на ситуацію в Лівії, де через акції протесту зупинено видобуток нафти на найбільшому в країні родовищі Аш-Шарара. Крім того, ринок продовжує стежити за ситуацією в Червоному морі після атак єменських хуситів на комерційні судна.

У четвер о 18:00 кв Міненерго США оприлюднить дані про запаси енергоносіїв у країні за минулий тиждень. Експерти, яких опитало S&P Global Platts, у середньому прогнозують зниження запасів нафти на 4 млн барелів, а також підвищення резервів бензину і дистилятів на 2,32 млн барелів і 2,6 млн барелів відповідно.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1159
  0,0320
 0,08
EUR
 1
 41,6073
  0,1136
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2120  0,02 0,06 38,9692  0,02 0,06
EUR 41,8040  0,16 0,38 42,7656  0,17 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0150  0,12 0,31 38,0500  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес