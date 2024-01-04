Нафта продовжує зростати через проблеми з постачанням на Близький Схід

Ціни на нафту зросли у четвер, додавши до міцного зростання на попередній сесії через триваючі занепокоєння з приводу поставок на Близькому Сході після перебоїв на родовищі у Лівії та посилення напруги навколо війни Ізраїлю та Гази.

Ціни на нафту Brent о 06:40 EET подорожчали на 38 центів, або 0,5%, до 78,63 доларів за барель, тоді як ф'ючерсі на нафту West Texas Intermediate у США зросли на 52 центі, або 0,7 %, До 73,22 доларів.

Обидва контрольні показники в середу піднялися приблизно на 3% і вперше за п'ять днів, причому WTI зафіксувала найбільший добовий приріст відсотка з середини листопада.

«Збіг заголовків про подальшу напруженість у Червоному морі та повне закриття лівійського нафтового родовища Шарара через місцеві протести знову викликали занепокоєння щодо глобальних збоїв у постачанні нафти», - сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

У середу місцеві протести змусили повністю припинити добуток на месторождении Шарара у Лівії, яке може виробляти до 300 000 барелів на добу. Ділянка, одна з найбільших у Лівії, часто ставала мішенню для місцевих та ширших політичних протестів.

Раніше у вівторок заступника лідера ХАМАС було вбито під час удару в Бейруті - першого удару по ліванській столиці за майже три місяці ледь не щоденної стрілянини між ізраїльськими військовими та підтримуваною Іраном Хезболлою, яка була обмежена прикордонним регіоном.

Занепокоєння щодо судноплавства у Червоному морі виникло після того, як єменські хуси, яких підтримує Іран, заявили у середу, що вони «націлилися» на контейнеровоз, що прямував до Ізраїлю. Центральне командування США повідомило, що напередодні група бойовиків випустила дві протикорабельні балістичні ракети у південній частині Червоного моря.

Ринок також був підтриманий даними Американського інституту нафти, які показали, що запаси сирої нафти в США впали на 7,4 мільйона барелів за тиждень, що закінчився 29 грудня, що вдвічі більше, ніж очікували аналітики, опитані Reuters.

Щотижневі дані Управління енергетичної інформації, статистичного підрозділу Міністерства енергетики США, мають бути надіслані об 11:00 (18:00 EET) у четвер із затримкою на день через новорічні свята в понеділок.

Тим часом Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) заявила в середу, що співпраця та діалог у рамках ширшого альянсу виробників ОПЕК+ триватимуть після того, як член ОПЕК Ангола заявила, що покине блок минулого місяця.

Станом на 1 лютого було оголошено засідання групи для розгляду реалізації останнього скорочення видобутку нафти.

Аналітики Goldman Sachs очікують, що Brent буде коливатися від 70 до 90 доларів за барель у 2024 році на основі гнучкості поставок ОПЕК+, низького ризику рецесії та опортуністичних закупівель стратегічних резервів нафти Китаєм та США.

Сценарії геополітичного ризику залишатимуться ключовим ризиком зростання для прогнозу, додали аналітики у зверненні до клієнта 3 січня.