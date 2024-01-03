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Нафта стабілізувалася, Brent близько $75,9 за барель
15:47 03.01.2024 |
Ціни на нафту еталонних марок стабілізувалися вдень у середу, проте ринок залишається під тиском через невизначені прогнози світового попиту на паливо.
Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:33 EET підвищилася на $0,03 (0,04%), до $75,92 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,11 (0,16%), до $70,27 за барель.
Нафта подешевшала за підсумками минулого року вперше з 2020 року на тлі зростаючого видобутку в країнах, що не входять до ОПЕК+, і уповільнення темпів зростання світової економіки, що спровокували погіршення прогнозів для глобального попиту.
ОПЕК+ у відповідь на таку ситуацію пообіцяв збільшити масштаб скорочення поставок, проте трейдери скептично ставляться до перспектив виконання цієї обіцянки.
Тим часом Міжнародне енергетичне агентство прогнозує, що попит на нафту у світі зросте на 1,1 млн барелів на добу поточного року, що вдвічі слабше, ніж 2023 року. Споживання повертаєтьсядо норми після різких змін, спричинених пандемією коронавірусу, а в США очікується стабільний підйом попиту на паливо на очікуваннях "м'якої посадки" в американській економіці.
"Мені складно заглядати далі, ніж на найближчий квартал, - зазначив інвестиційний директор Northern Trace Capital Тревор Вудс. - Це буде дуже, дуже непередбачуваний рік".
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