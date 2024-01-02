Обсяг українського ринку бензину у 2023 р. збільшився на 8%, автогазу - 18%, дизпального - 25% - директор «А-95»

Ємність українського ринку бензину за підсумками 2023 року збільшилася на 8%, LPG - на 18%, дизпального - на 25%, повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на фейсбук-сторінці

"Відштовхнулися від дна-22. Попередньо зростання за поставками бензину - на 8%, дизеля - на 25%, газу - на18%", - написав він.

Водночас, за словами експерта, цього року баланси бензину втратили 16%, дизеля - 17%, автогазу - 34% порівняно з минулим роком.

Як зазначив Куюн, обвал ринку пального в Україні стався у 2022 році із початком російської агресії.

"У 2022 році ринок втратив майже 2,5 млн тонн дизеля, на бензинах - майже третину, скраплений газ майже вдвічі зменшився", - повідомляв експерт під час презентації підсумків роботи ринку нафтопродуктів у "Медіацентрі Україна - Укрінформ" 21 грудня.

Згідно з попередніми даними щодо балансів нафтопродуктів в Україні у 2021-2023 роках, оприлюдненими "А-95" під час презентації, прогнозний обсяг ринку LPG за підсумками 2023 року мав становити 1,283 млн тонн, бензину - 2,275 млн тонн і дизпального - 6,685 млн тонн.