Фінансові новини
- |
- 02.01.24
- |
- 17:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Обсяг українського ринку бензину у 2023 р. збільшився на 8%, автогазу - 18%, дизпального - 25% - директор «А-95»
15:56 02.01.2024 |
Ємність українського ринку бензину за підсумками 2023 року збільшилася на 8%, LPG - на 18%, дизпального - на 25%, повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн на фейсбук-сторінці
"Відштовхнулися від дна-22. Попередньо зростання за поставками бензину - на 8%, дизеля - на 25%, газу - на18%", - написав він.
Водночас, за словами експерта, цього року баланси бензину втратили 16%, дизеля - 17%, автогазу - 34% порівняно з минулим роком.
Як зазначив Куюн, обвал ринку пального в Україні стався у 2022 році із початком російської агресії.
"У 2022 році ринок втратив майже 2,5 млн тонн дизеля, на бензинах - майже третину, скраплений газ майже вдвічі зменшився", - повідомляв експерт під час презентації підсумків роботи ринку нафтопродуктів у "Медіацентрі Україна - Укрінформ" 21 грудня.
Згідно з попередніми даними щодо балансів нафтопродуктів в Україні у 2021-2023 роках, оприлюдненими "А-95" під час презентації, прогнозний обсяг ринку LPG за підсумками 2023 року мав становити 1,283 млн тонн, бензину - 2,275 млн тонн і дизпального - 6,685 млн тонн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Туреччині вирішили не пропускати тральщики, які Британія передала для України
ТОП-НОВИНИ
|Українські сили знищили 72 повітряні цілі, включно з 10 «Кинджалами» - Залужний
|Норвегія дозволила своїм компаніям продавати зброю Україні
|Офіс президента пропонує спростити бронювання від мобілізації для чоловіків з високими зарплатами, – ЗМІ
|З 1 січня зросли податки для ФОПів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Український IT-експорт зростає другий місяць поспіль і досяг у листопаді $564 млн, проте показник нижчий, ніж минулого року
|Україна вже експортувала майже 18,4 мільйона тонн зернових та зернобобових
|Промисловість очікує зменшення відтоку робітників та стабільних замовлень — Держстат
|«Нафтогаз» купив у приватних українських компаній майже 1 мільярд кубометрів газу за рік
|Кабмін виділить 1 мільярд на компенсації за придбання української сільгосптехніки
|Обсяг українського ринку бензину у 2023 р. збільшився на 8%, автогазу - 18%, дизпального - 25% - директор «А-95»
Бізнес
|Xiaomi заявила, що її SU7 EV технологічніший за Tesla і перевершує Porsche
|У чергах на кордонах України - понад 5600 вантажівок
|У США тимчасово скасували заборону на продаж низки моделей Apple Watch
|The New York Times подала до суду на OpenAI та Microsoft через використання матеріалів видання для навчання ШІ
|Експерт попереджає про небезпеку ділитися секретами з чат-ботами на кшталт ChatGPT
|Як ChatGPT: штучний інтелект Microsoft Copilot став доступним у Android-застосунку
|2024-й може стати роком, коли процесорна архітектура Arm «посуне» x86 - завдяки новому чипу Qualcomm та новим збіркам Windows