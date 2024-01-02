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Автогаз у роздробі наближається до 29 грн/л
15:54 02.01.2024 |
Із 29 грудня 2023 року по 2 січня 2024 року LPG на АЗК здешевшав на 0,10 грн/л, до 29,73 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Найбільше ціна на газ зменшилась у мережі VST: на 1,04 грн/л, до 28,06 грн/л, найменше — в АМІС — на 0,16 грн/л, до 30,08 грн/л.
Вартість газу Shell на знизилась на 0,32 грн/л, до 29,15 грн/л. Ціна на цей вид пального на ОККО і WOG не змінилась і становить 30,49 грн/л і 30,48 грн/л відповідно.
У середньому вартість цього виду пального у великих паливних мережах становить 30,02 грн/л. У дискаунт-сегменті протягом останніх п’яти днів газ здешевшав на 0,21 грн/л, до 29,08 грн/л (див. табл.).
Зі слів представників паливних компаній, газ у роздробі може здешевшати максимально до 27-28 грн/л. «Якщо враховувати ціну на імпортний ресурс на кордоні 42 тис. грн/л, то це приблизно 22,6 грн/л. Додати транспортування, перелив та інші витрати, то менше 27 грн/л газ на заправках коштувати не може», — зазначили в одній із мереж.
Майже такі ж розрахунки і для газу, придбаного на аукціоні. «Для Києва і східних областей собівартість аукціонного газу з доставкою становитиме 24,5 грн/л, і це не враховуючи інших витрат», — розповів інший оператор.
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 29 грудня 2023 р. по 2 січня 2024 р., грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
02.01.24
|
29.12.23
|
Зм.
|
SOCAR
|
30,99
|
30,99
|
0,00
|
ОККО
|
30,49
|
30,49
|
0,00
|
WOG
|
30,48
|
30,48
|
0,00
|
AMIC
|
30,08
|
30,23
|
-0,16
|
Neftek
|
29,99
|
30,49
|
-0,50
|
Укрнафта
|
29,90
|
29,90
|
0,00
|
KLO
|
29,89
|
30,29
|
-0,40
|
U.GO
|
29,88
|
30,36
|
-0,48
|
Marshal
|
29,50
|
30,00
|
-0,50
|
Ovis
|
29,50
|
29,50
|
0,00
|
Mango
|
29,43
|
29,73
|
-0,30
|
VostokGaz
|
29,29
|
29,79
|
-0,50
|
UPG
|
29,25
|
29,24
|
0,01
|
Авіас
|
29,25
|
29,25
|
0,00
|
Кворум
|
29,18
|
29,18
|
0,00
|
Shell
|
29,15
|
29,47
|
-0,32
|
Chipo
|
29,03
|
29,03
|
0,00
|
ZOG
|
29,00
|
29,00
|
0,00
|
Рур груп
|
29,00
|
29,00
|
0,00
|
Rodnik
|
28,99
|
28,99
|
0,00
|
BVS
|
28,99
|
28,99
|
0,00
|
Автотранс
|
28,98
|
28,98
|
0,00
|
Motto
|
28,93
|
28,93
|
0,00
|
Катрал
|
28,87
|
28,87
|
0,00
|
Luxwen
|
28,59
|
28,59
|
0,00
|
Олас
|
28,50
|
28,50
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,47
|
28,68
|
-0,21
|
Авантаж 7
|
28,45
|
28,45
|
0,00
|
RLS
|
28,30
|
29,10
|
-0,80
|
VST
|
28,06
|
29,10
|
-1,04
|
Green Wave
|
27,90
|
28,50
|
-0,60
|
Середня ціна в Україні
|
29,73
|
29,83
|
-0,10
|
|
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