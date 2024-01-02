Автогаз у роздробі наближається до 29 грн/л

Із 29 грудня 2023 року по 2 січня 2024 року LPG на АЗК здешевшав на 0,10 грн/л, до 29,73 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше ціна на газ зменшилась у мережі VST: на 1,04 грн/л, до 28,06 грн/л, найменше — в АМІС — на 0,16 грн/л, до 30,08 грн/л.

Вартість газу Shell на знизилась на 0,32 грн/л, до 29,15 грн/л. Ціна на цей вид пального на ОККО і WOG не змінилась і становить 30,49 грн/л і 30,48 грн/л відповідно.

У середньому вартість цього виду пального у великих паливних мережах становить 30,02 грн/л. У дискаунт-сегменті протягом останніх п’яти днів газ здешевшав на 0,21 грн/л, до 29,08 грн/л (див. табл.).

Зі слів представників паливних компаній, газ у роздробі може здешевшати максимально до 27-28 грн/л. «Якщо враховувати ціну на імпортний ресурс на кордоні 42 тис. грн/л, то це приблизно 22,6 грн/л. Додати транспортування, перелив та інші витрати, то менше 27 грн/л газ на заправках коштувати не може», — зазначили в одній із мереж.

Майже такі ж розрахунки і для газу, придбаного на аукціоні. «Для Києва і східних областей собівартість аукціонного газу з доставкою становитиме 24,5 грн/л, і це не враховуючи інших витрат», — розповів інший оператор.

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 29 грудня 2023 р. по 2 січня 2024 р., грн/л