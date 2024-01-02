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АНАЛІТИКА

Автогаз у роздробі наближається до 29 грн/л

 

Із 29 грудня 2023 року по 2 січня 2024 року LPG на АЗК здешевшав на 0,10 грн/л, до 29,73 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше ціна на газ зменшилась у мережі VST: на 1,04 грн/л, до 28,06 грн/л, найменше — в АМІС — на 0,16 грн/л, до 30,08 грн/л.

Вартість газу Shell на знизилась на 0,32 грн/л, до 29,15 грн/л. Ціна на цей вид пального на ОККО і WOG не змінилась і становить 30,49 грн/л і 30,48 грн/л відповідно.

У середньому вартість цього виду пального у великих паливних мережах становить 30,02 грн/л. У дискаунт-сегменті протягом останніх п’яти днів газ здешевшав на 0,21 грн/л, до 29,08 грн/л (див. табл.).

Зі слів представників паливних компаній, газ у роздробі може здешевшати максимально до 27-28 грн/л. «Якщо враховувати ціну на імпортний ресурс на кордоні 42 тис. грн/л, то це приблизно 22,6 грн/л. Додати транспортування, перелив та інші витрати, то менше 27 грн/л газ на заправках коштувати не може», — зазначили в одній із мереж.

Майже такі ж розрахунки і для газу, придбаного на аукціоні. «Для Києва і східних областей собівартість аукціонного газу з доставкою становитиме 24,5 грн/л, і це не враховуючи інших витрат», — розповів інший оператор. 

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 29 грудня 2023 р. по 2 січня 2024 р., грн/л

Компанія

LPG

02.01.24

29.12.23

Зм.

SOCAR

30,99

30,99

0,00

ОККО

30,49

30,49

0,00

WOG

30,48

30,48

0,00

AMIC

30,08

30,23

-0,16

Neftek

29,99

30,49

-0,50

Укрнафта

29,90

29,90

0,00

KLO

29,89

30,29

-0,40

U.GO

29,88

30,36

-0,48

Marshal

29,50

30,00

-0,50

Ovis

29,50

29,50

0,00

Mango

29,43

29,73

-0,30

VostokGaz

29,29

29,79

-0,50

UPG

29,25

29,24

0,01

Авіас

29,25

29,25

0,00

Кворум

29,18

29,18

0,00

Shell

29,15

29,47

-0,32

Chipo

29,03

29,03

0,00

ZOG

29,00

29,00

0,00

Рур груп

29,00

29,00

0,00

Rodnik

28,99

28,99

0,00

BVS

28,99

28,99

0,00

Автотранс

28,98

28,98

0,00

Motto

28,93

28,93

0,00

Катрал

28,87

28,87

0,00

Luxwen

28,59

28,59

0,00

Олас

28,50

28,50

0,00

БРСМ-Нафта

28,47

28,68

-0,21

Авантаж 7

28,45

28,45

0,00

RLS

28,30

29,10

-0,80

VST

28,06

29,10

-1,04

Green Wave

27,90

28,50

-0,60

Середня ціна в Україні

29,73

29,83

-0,10
За матеріалами: EnKorr
 

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