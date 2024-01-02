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АНАЛІТИКА

Нафта підскочила на 1,5% у Новому році після того, як сили США відбили хуситів у Червоному морі

 

Ціни на нафту підскочили на 1,5% у першу сесію нового року через потенційні перебої з поставками на Близькому Сході після військово-морського зіткнення в Червоному морі, а також надій на сильний святковий попит та економічний стимул у Китаї, найбільшому імпортері нафти.

О 06:38 EET марка Brent подорожчала на 1,20 долара, або 1,5%, до 78,24 долара за барель, тоді як нафта марки West Texas Intermediate торгувалася на рівні 72,66 долара за барель, збільшившись на 1 долар, чи 1,4%.

Опитування економістів та аналітиків, проведене агентством Reuters, передбачило, що нафта марки Brent цього року коштуватиме в середньому 82,56 долара за барель, що трохи вище, ніж у середньому 82,17 долара в 2023 році. Аналітики прогнозують, що слабке глобальне зростання обмежуватиме попит, але очікували, що геополітична напруженість надасть підтримку.

Гелікоптери США відбили в неділю атаку підтримуваних Іраном бойовиків-хуситів на контейнеровоз Maersk у Червоному морі, внаслідок чого було потоплено три кораблі хуситів і вбито 10 бойовиків, що призвело до ескалації ризику того, що війна між Ізраїлем і сектором Газа переросте в ширший регіон конфлікт.

"На ціну нафти може вплинути загострення ситуації в Червоному морі у вихідні та сезон пікового попиту під час китайського Весняного фестивалю", - сказав Леон Лі, аналітик CMC Markets з Шанхаю, маючи на увазі Місячний Новий рік призначений на початок лютого .

Лі додав, що прогнозований святковий попит у Китаї також підвищує очікування на відновлення цін у січні.

Більш широкий конфлікт може закрити важливі водні шляхи для транспортування нафти, такі як Червоне море та Ормузька протока у Перській затоці. Після морської битви іранський військовий корабель зайшов у Червоне море, повідомили у понеділок іранські ЗМІ.

Як показують дані відстеження суден, щонайменше чотири танкери, які перевозять дизельне паливо та авіагас з Близького Сходу та Індії до Європи, пливуть навколо Африки, щоб уникнути Червоного моря.

У Китаї очікування інвесторів щодо нових заходів стимулювання зросли після того, як виробнича активність у грудні скоротилася третій місяць, як показали урядові дані у неділю.

Стимул може дати поштовх економічному зростанню, потенційно підвищуючи попит на нафту у другій за величиною країні-споживачеві нафти у світі, а також підтримати ціни.
За матеріалами: investing.com
 

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