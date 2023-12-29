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Ціни на нафту підвищуються в п'ятницю, але завершують у мінусі IV квартал і весь 2023 рік
17:57 29.12.2023 |
Ціни на нафту зростають під час останньої торгової сесії 2023 року, але завершують зниженням і четвертий квартал, і весь 2023 рік.
Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:30 EET становила $77,53 за барель, що на $0,38 (0,49%) вище, ніж на закриття попередньої сесії.
Ціна контрактів на нафту WTI на лютий під час торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) збільшилася на цей час на $0,28 (0,39%), до $72,05 за барель.
Brent подешевшала майже на 18% у жовтні-грудні і на 9% за підсумками всього 2023 року, WTI - відповідно на 20% і 10,6%.
Для обох сортів нафти річне зниження стане першим з 2020 року.
Трейдери побоюються, що ринок зіткнеться з надлишком пропозиції наступного року в умовах спаду глобальної економічної активності й високих запасів енергоносіїв. Такі фактори, як скорочення видобутку країнами ОПЕК+ і геополітичні конфлікти, надають лише короткострокову підтримку нафтовому ринку.
Ціни на нафту підскочили в жовтні на побоюваннях, що розростання конфлікту Ізраїлю і ХАМАСу обмежить поставки сировини з Близького Сходу, проте премія за ризик досить швидко зникла, зазначає Market Watch.
Така сама ринкова динаміка відзначалася і в грудні після атак єменських хуситів на комерційні судна в Червоному морі.
"Інвестори вважали за краще сфокусуватися на ризику того, що ринок наступного року може зіткнутися з надлишком пропозиції й браком попиту", - зазначає головний інвестиційний аналітик XM Маріос Ядксікіріакос.
"Хоча ОПЕК+ раз у раз робила кроки для обмеження видобутку, щоб підтримати ціни, малоймовірно, що група зможе дотримуватися цієї стратегії тривалий час, оскільки вона дедалі більше втрачатиме частку ринку, поступаючись нею американським виробникам, які наростили видобуток до рекордних рівнів", - наводить слова експерта Market Watch.
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