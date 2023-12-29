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Автогаз у мережах АЗС за місяць здешевшав на 20%
13:21 29.12.2023 |
Скраплений автомобільний газ за місяць (1-29 грудня) у мережах АЗС здешевшав на 6,97 грн/л, або 19%, до 29,83 грн/л. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».
Зокрема на станціях мереж ОККО і WOG автогаз здешевшав на 6,15 грн/л і 6,13 грн/л, до 30,49 грн/л і 30,48 грн/л відповідно.
На станціях державної мережі «Укрнафта» автогаз коштує 29,90 грн/л - ціна впала на 6 грн/л.
На станціях KLO і UPG цей вид пального здешевшав на 5,70 грн/л і 6,66 грн/л, до 30,29 грн/л і 29,24 грн/л відповідно.
Найдешевше автогаз коштує в мережі «Авантаж 7» - 28,45 грн/л, що на 6 грн/л дешевше, ніж на початку місяця.
Зміна роздрібних цін на АЗС з 1 по 29 грудня, грн/л
|
Компанія
|
LPG
|
Ціна
|
Зм.
|
SOCAR
|
30,99
|
-5,50
|
Neftek
|
30,49
|
-7,50
|
ОККО
|
30,49
|
-6,15
|
WOG
|
30,48
|
-6,13
|
U.GO
|
30,36
|
-6,00
|
KLO
|
30,29
|
-5,70
|
AMIC
|
30,23
|
-6,54
|
Marshal
|
30,00
|
-6,00
|
Укрнафта
|
29,90
|
-6,00
|
VostokGaz
|
29,79
|
-6,40
|
Mango
|
29,73
|
-6,86
|
Ovis
|
29,50
|
-7,49
|
Shell
|
29,47
|
-7,87
|
Авіас
|
29,25
|
-10,71
|
UPG
|
29,24
|
-6,66
|
Кворум
|
29,18
|
-6,80
|
VST
|
29,10
|
-7,80
|
RLS
|
29,10
|
-6,50
|
Chipo
|
29,03
|
-6,75
|
ZOG
|
29,00
|
-7,00
|
Рур груп
|
29,00
|
-8,00
|
Rodnik
|
28,99
|
-7,00
|
BVS
|
28,99
|
-4,00
|
Автотранс
|
28,98
|
-4,00
|
Motto
|
28,93
|
-9,05
|
Катрал
|
28,87
|
-6,90
|
БРСМ-Нафта
|
28,68
|
-6,46
|
Luxwen
|
28,59
|
-7,90
|
Green Wave
|
28,50
|
-7,40
|
Олас
|
28,50
|
-7,00
|
Авантаж 7
|
28,45
|
-6,00
|
Середня ціна в Україні
|
29,83
|
-6,97
|
|
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