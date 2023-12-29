Автогаз у мережах АЗС за місяць здешевшав на 20%

Скраплений автомобільний газ за місяць (1-29 грудня) у мережах АЗС здешевшав на 6,97 грн/л, або 19%, до 29,83 грн/л. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

Зокрема на станціях мереж ОККО і WOG автогаз здешевшав на 6,15 грн/л і 6,13 грн/л, до 30,49 грн/л і 30,48 грн/л відповідно.

На станціях державної мережі «Укрнафта» автогаз коштує 29,90 грн/л - ціна впала на 6 грн/л.

На станціях KLO і UPG цей вид пального здешевшав на 5,70 грн/л і 6,66 грн/л, до 30,29 грн/л і 29,24 грн/л відповідно.

Найдешевше автогаз коштує в мережі «Авантаж 7» - 28,45 грн/л, що на 6 грн/л дешевше, ніж на початку місяця.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 1 по 29 грудня, грн/л