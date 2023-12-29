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АНАЛІТИКА

Автогаз у мережах АЗС за місяць здешевшав на 20%

 

Скраплений автомобільний газ за місяць (1-29 грудня) у мережах АЗС здешевшав на 6,97 грн/л, або 19%, до 29,83 грн/л. Про це свідчать дані Консалтингової групи «А-95».

Автогаз у мережах АЗС за місяць здешевшав на 20%

 

Зокрема на станціях мереж ОККО і WOG автогаз здешевшав на 6,15 грн/л і 6,13 грн/л, до 30,49 грн/л і 30,48 грн/л відповідно.

На станціях державної мережі «Укрнафта» автогаз коштує 29,90 грн/л - ціна впала на 6 грн/л.

На станціях KLO і UPG цей вид пального здешевшав на 5,70 грн/л і 6,66 грн/л, до 30,29 грн/л і 29,24 грн/л відповідно.

Найдешевше автогаз коштує в мережі «Авантаж 7» - 28,45 грн/л, що на 6 грн/л дешевше, ніж на початку місяця.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 1 по 29 грудня, грн/л

Компанія

LPG

Ціна

Зм.

SOCAR

30,99

-5,50

Neftek

30,49

-7,50

ОККО

30,49

-6,15

WOG

30,48

-6,13

U.GO

30,36

-6,00

KLO

30,29

-5,70

AMIC

30,23

-6,54

Marshal

30,00

-6,00

Укрнафта

29,90

-6,00

VostokGaz

29,79

-6,40

Mango

29,73

-6,86

Ovis

29,50

-7,49

Shell

29,47

-7,87

Авіас

29,25

-10,71

UPG

29,24

-6,66

Кворум

29,18

-6,80

VST

29,10

-7,80

RLS

29,10

-6,50

Chipo

29,03

-6,75

ZOG

29,00

-7,00

Рур груп

29,00

-8,00

Rodnik

28,99

-7,00

BVS

28,99

-4,00

Автотранс

28,98

-4,00

Motto

28,93

-9,05

Катрал

28,87

-6,90

БРСМ-Нафта

28,68

-6,46

Luxwen

28,59

-7,90

Green Wave

28,50

-7,40

Олас

28,50

-7,00

Авантаж 7

28,45

-6,00

Середня ціна в Україні

29,83

-6,97
За матеріалами: EnKorr
 

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