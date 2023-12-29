Ціни на нафту закінчать рік зниженням на 10%

Ціни на нафту до кінця 2023 року мають знизитися приблизно на 10%, що стане першим річним зниженням за два роки після того, як геополітичні проблеми, скорочення видобутку та глобальні заходи щодо стримування інфляції викликали різкі коливання цін.

У п'ятницю, в останній торговий день 2023 року, о 07:23 EET ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 48 центів, або 0,6%, до 77,63 долара за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалися вище на 37 центів, або на 0,5%, за ціною 72,14 доларів.

У п'ятницю ціни на нафту стабілізувалися після падіння на 3% напередодні, оскільки все більше судноплавних компаній готувалися до транзиту маршрутом Червоного моря. Великі компанії припинили використовувати маршрути Червоним морем після того, як єменське угруповання хуситів почало атакувати судна.

Тим не менш, обидва еталонні показники знаходяться на шляху до закриття на найнижчому рівні кінця року з 2020 року, коли пандемія вдарила по попиту і призвела до різкого падіння цін.

Скорочення видобутку в рамках ОПЕК+ виявилося недостатнім для підтримки цін: базові ціни впали майже на 20% порівняно з найвищим рівнем цього року.

Слабкі показники нафти за підсумками року контрастують зі світовими акціями, які очікують зростання до кінця 2023 року.

Індекс акцій MSCI, який відстежує акції у 47 країнах, зріс приблизно на 20% з початку року, оскільки інвестори збільшують ставки на швидке зниження процентних ставок Федеральною резервною системою США наступного року.

На валютному ринку долар зміцнився і цього року після двох років сильного зростання втратив 2%.

Очікуване зниження відсоткових ставок, яке може знизити вартість споживчих позик в основних регіонах-споживачах, а також слабкіший долар, який робить нафту менш дорогою для іноземних покупців, можуть підвищити попит у 2024 році, кажуть представники галузі.

За даними опитування Reuters, в якому взяли участь 30 економістів та аналітиків, у 2024 році нафта марки Brent коштуватиме в середньому 84,43 долара за барель порівняно із середнім показником близько 80 доларів за барель цього року та максимумом у понад 100 доларів у 2022 році після вторгнення Росії.