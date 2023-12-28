Нафта дешевшає перед публікацією даних про запаси в США, Brent на рівні $78,75 за барель

Ціни на нафту знижуються в четвер перед публікацією щотижневих даних про запаси енергоносіїв у США.

Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:20 EET становить $78,75 за барель, що на $0,9 (1,13%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів.

Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні до цього часу на $0,91 (1,23%), до $73,2 за барель.

Дані Американського інституту нафти (API), оприлюднені в ніч із середи на четвер, показали зростання запасів у Штатах минулого тижня на 1,837 млн барелів. Зокрема збільшилися запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на Nymex.

Офіційні дані про резерви енергоносіїв оприлюднить міністерство енергетики США в четвер о 18:00 кв. Збільшення запасів нафти в Кушингу, якщо воно підтвердиться, буде зафіксовано за підсумками десятого тижня поспіль - це буде найтривалішим періодом їхнього безперервного підвищення з 2016 року.

Ситуація з нападом єменських хуситів на комерційні судна в Червоному морі, що змусила багато транспортних компаній переспрямувати танкери на інші маршрути, призвела до підйому цін на нафту майже на 8%. Незважаючи на міжнародні зусилля щодо захисту суден, багато компаній, включно з Hapag-Lloyd AG, як і раніше, обирають обхідні шляхи.

"Атаки на судна в Червоному морі, ймовірно, триматимуть нафтовий ринок у напрузі", проте сигнали збільшення запасів енергоносіїв у США можуть чинити тиск на ціни, зазначає аналітик Saxo Capital Markets у Гонконзі Редмонд Вон.