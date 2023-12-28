Паливні компанії збільшили закупівлю LPG на аукціонах УЕБ 2023 року

Цього року на Українській енергетичній біржі реалізація скрапленого газу зросла більше ніж удвічі. З початку року на аукціоні було реалізовано 264,4 тис. тонн ресурсу, тоді як торік продажі становили 110,2 тис. тонн. Найбільші обсяги продажів було зафіксовано в березні.

Майже весь обсяг - це газ внутрішнього виробництва державних компаній «Укрнафта» й «Укргазвидобування». Відповідно до закону «Про нафту і газ» компанії повинні реалізовувати газ власного виробництва на аукціонах.

За звітний рік середня вартість газу на торгах зросла на 10%. Протягом цього періоду вона коливалась у межах 28 000-65 000 грн/т. Найвищу ціну було зафіксовано у листопаді, коли імпортні постачання газу було ускладнено блокуванням чотирьох найбільших польсько-українських погранпереходів («Дорогуськ-Ягодин», «Рава-Руська-Гребенне», «Краківець-Корчова», «Медика-Шегіни»). Середню ціну на газ, що склалася за результатами торгів, можна переглянути за посиланням.

Крім середньої ціни торгів, УЕБ публікує також і щомісячний індекс середньозважених цін на скраплений газ за умови доставки EXW автотранспортом. Новий індикатив на газ біржа змогла запровадити цього року після значного збільшення кількості реєстрацій біржових угод і зростання у 6 разів порівняно з минулим роком кількості акредитованих компаній. Цей індекс розраховується щомісячно за результатами торгівлі скрапленим газом в окремому модулі електронної торгової системи Української енергетичної біржі за напрямом «Торгівля біржовими товарами, включеними до переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється винятково на організованих товарних ринках (ОТР)».