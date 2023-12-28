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АНАЛІТИКА

Паливні компанії збільшили закупівлю LPG на аукціонах УЕБ 2023 року

Паливні компанії збільшили закупівлю LPG на аукціонах УЕБ 2023 року

 

Цього року на Українській енергетичній біржі реалізація скрапленого газу зросла більше ніж удвічі. З початку року на аукціоні було реалізовано 264,4 тис. тонн ресурсу, тоді як торік продажі становили 110,2 тис. тонн. Найбільші обсяги продажів було зафіксовано в березні.

Майже весь обсяг - це газ внутрішнього виробництва державних компаній «Укрнафта» й «Укргазвидобування». Відповідно до закону «Про нафту і газ» компанії повинні реалізовувати газ власного виробництва на аукціонах.

За звітний рік середня вартість газу на торгах зросла на 10%. Протягом цього періоду вона коливалась у межах 28 000-65 000 грн/т. Найвищу ціну було зафіксовано у листопаді, коли імпортні постачання газу було ускладнено блокуванням чотирьох найбільших польсько-українських погранпереходів («Дорогуськ-Ягодин», «Рава-Руська-Гребенне», «Краківець-Корчова», «Медика-Шегіни»). Середню ціну на газ, що склалася за результатами торгів, можна переглянути за посиланням.

Паливні компанії збільшили закупівлю LPG на аукціонах УЕБ 2023 року

 

Крім середньої ціни торгів, УЕБ публікує також і щомісячний індекс середньозважених цін на скраплений газ за умови доставки EXW автотранспортом. Новий індикатив на газ біржа змогла запровадити цього року після значного збільшення кількості реєстрацій біржових угод і зростання у 6 разів порівняно з минулим роком кількості акредитованих компаній. Цей індекс розраховується щомісячно за результатами торгівлі скрапленим газом в окремому модулі електронної торгової системи Української енергетичної біржі за напрямом «Торгівля біржовими товарами, включеними до переліку видів продукції, торгівля якими здійснюється винятково на організованих товарних ринках (ОТР)».Паливні компанії збільшили закупівлю LPG на аукціонах УЕБ 2023 року
За матеріалами: EnKorr
 

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