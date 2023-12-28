Автогаз за добу здешевшав у середньому ще на 30 копійок

З 27 по 28 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,28 грн/л, до 30,03 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше здешевшання зафіксовано на автозаправних станціях Amic - на 1,05 грн/л - до 30,43 грн/л. Найменше - на 10 коп./л - на АЗС мережі VST, до 29,10 грн/л.

На 50 коп./л скинули ціну на автогаз SOCAR і Chipo - до 30,99 грн/л і 29,03 грн/л відповідно. Натомість такі мережі як Neftek і VostokGaz підвищили ціни на цей вид пального на таку саму величину - до 30,99 грн/л і 29,79 грн/л відповідно.

У мережі U.GO літр автогазу за добу здешевшав на 33 копійки - до 30,44 грн/л. Загалом же цей вид пального наразі можна придбати у межах 28,45-30,99 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 27 по 28 грудня 2023 р., грн/л: