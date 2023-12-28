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АНАЛІТИКА

Автогаз за добу здешевшав у середньому ще на 30 копійок

 

З 27 по 28 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,28 грн/л, до 30,03 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».

Найбільше здешевшання зафіксовано на автозаправних станціях Amic - на 1,05 грн/л - до 30,43 грн/л. Найменше - на 10 коп./л - на АЗС мережі VST, до 29,10 грн/л.

На 50 коп./л скинули ціну на автогаз SOCAR і Chipo - до 30,99 грн/л і 29,03 грн/л відповідно. Натомість такі мережі як Neftek і VostokGaz підвищили ціни на цей вид пального на таку саму величину - до 30,99 грн/л і 29,79 грн/л відповідно.

У мережі U.GO літр автогазу за добу здешевшав на 33 копійки - до 30,44 грн/л. Загалом же цей вид пального наразі можна придбати у межах 28,45-30,99 грн/л (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 27 по 28 грудня 2023 р., грн/л:

Компанія

LPG

28.12.23

Зм.

ОККО

30,99

0,00

Neftek

30,99

0,50

SOCAR

30,99

-0,50

WOG

30,98

0,00

Marshal

30,50

0,00

U.GO

30,44

-0,33

AMIC

30,43

-1,05

KLO

30,29

0,00

Укрнафта

29,90

0,00

VostokGaz

29,79

0,50

Mango

29,73

0,00

Ovis

29,50

0,00

ZOG

29,50

0,00

Rodnik

29,49

0,00

BVS

29,49

0,00

Автотранс

29,48

0,00

Shell

29,47

0,00

Авіас

29,42

-0,54

UPG

29,25

0,00

Кворум

29,18

-0,80

VST

29,10

-0,10

RLS

29,10

0,00

Chipo

29,03

-0,50

Рур груп

29,00

0,00

Motto

28,93

-0,86

Green Wave

28,90

0,00

Катрал

28,87

0,00

БРСМ-Нафта

28,74

-0,54

Luxwen

28,59

0,00

Олас

28,50

-0,90

Авантаж 7

28,45

0,00

Середня ціна в Україні

30,03

-0,28
За матеріалами: EnKorr
 

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