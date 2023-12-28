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Автогаз за добу здешевшав у середньому ще на 30 копійок
13:55 28.12.2023 |
З 27 по 28 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 0,28 грн/л, до 30,03 грн/л. Про це свідчить моніторинг Консалтингової групи «А-95».
Найбільше здешевшання зафіксовано на автозаправних станціях Amic - на 1,05 грн/л - до 30,43 грн/л. Найменше - на 10 коп./л - на АЗС мережі VST, до 29,10 грн/л.
На 50 коп./л скинули ціну на автогаз SOCAR і Chipo - до 30,99 грн/л і 29,03 грн/л відповідно. Натомість такі мережі як Neftek і VostokGaz підвищили ціни на цей вид пального на таку саму величину - до 30,99 грн/л і 29,79 грн/л відповідно.
У мережі U.GO літр автогазу за добу здешевшав на 33 копійки - до 30,44 грн/л. Загалом же цей вид пального наразі можна придбати у межах 28,45-30,99 грн/л (див. табл.).
Зміна роздрібних цін на газ на АЗК з 27 по 28 грудня 2023 р., грн/л:
|
Компанія
|
LPG
|
28.12.23
|
Зм.
|
ОККО
|
30,99
|
0,00
|
Neftek
|
30,99
|
0,50
|
SOCAR
|
30,99
|
-0,50
|
WOG
|
30,98
|
0,00
|
Marshal
|
30,50
|
0,00
|
U.GO
|
30,44
|
-0,33
|
AMIC
|
30,43
|
-1,05
|
KLO
|
30,29
|
0,00
|
Укрнафта
|
29,90
|
0,00
|
VostokGaz
|
29,79
|
0,50
|
Mango
|
29,73
|
0,00
|
Ovis
|
29,50
|
0,00
|
ZOG
|
29,50
|
0,00
|
Rodnik
|
29,49
|
0,00
|
BVS
|
29,49
|
0,00
|
Автотранс
|
29,48
|
0,00
|
Shell
|
29,47
|
0,00
|
Авіас
|
29,42
|
-0,54
|
UPG
|
29,25
|
0,00
|
Кворум
|
29,18
|
-0,80
|
VST
|
29,10
|
-0,10
|
RLS
|
29,10
|
0,00
|
Chipo
|
29,03
|
-0,50
|
Рур груп
|
29,00
|
0,00
|
Motto
|
28,93
|
-0,86
|
Green Wave
|
28,90
|
0,00
|
Катрал
|
28,87
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
28,74
|
-0,54
|
Luxwen
|
28,59
|
0,00
|
Олас
|
28,50
|
-0,90
|
Авантаж 7
|
28,45
|
0,00
|
Середня ціна в Україні
|
30,03
|
-0,28
|
|
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