Ціни на нафту стабілізуються на тлі ослаблення перебоїв у транспортуванні Червоним морем

Ціни на нафту стабілізувалися в четвер після різкого падіння на попередній сесії, оскільки ослабла стурбованість з приводу перебоїв у судноплавстві маршрутом Червоного моря, хоча напруженість на Близькому Сході продовжувала зростати.

Ф'ючерси на нафту марки Brent о 06:24 EET подорожчали на 10 центів, або 0,1%, до $79,75 за барель, тоді як ф'ючерси на американську нафту WTI торгувалися на 5 центів нижче, $74,06 за барель . Ціни в середу впали майже на 2%, оскільки великі судноплавні компанії почали повертатися до Червоного моря.

«Занепокоєння з приводу судноплавства в Червоному морі ослабла, але побоювання, що продовжуються, з приводу напруженості на Близькому Сході, особливо з приводу участі Ірану в цьому регіоні, ускладнюють подальші продажі», - сказав Хіроюкі Кікукава, президент NS Trading, підрозділи Nissan. Цінні папери.

"Ринок, швидше за все, знову спробує піднятися... можливо, на початку нового року, також на очікуваннях відновлення попиту на паливо завдяки пом'якшенню грошово-кредитної політики в Сполучених Штатах і вищому попиту на паливо взимку в північній півкулі", - сказав він. . він сказав.

Данська судноплавна компанія Maersk заявила, що запланувала кілька десятків контейнеровозів для проходження через Суецький канал і Червоне море найближчими тижнями після оголошення про тимчасову зупинку цих маршрутів цього місяця після атак єменських ополченців-хуситів, які підтримує Іран.

Але перспектива тривалої ізраїльської військової кампанії у Газі та переростання конфлікту у напади на кораблі у Червоному морі залишаються основними чинниками ринкових настроїв.

Ізраїльські сили в середу завдали ударів по центральній частині Гази з суші, моря і повітря, наступного дня після того, як начальник штабу Ізраїлю Герці Халеві заявив журналістам, що війна триватиме «багато місяців».

Дані уряду США про запаси палива будуть опубліковані в четвер із затримкою на один день через різдвяні свята в понеділок.

Дані галузевої групи Американського інституту нафти в середу показали, що запаси сирої нафти зросли на 1,84 мільйона барелів за тиждень, що завершився 22 грудня, проти оцінок семи аналітиків, опитаних Reuters, про падіння на 2,7 мільйона барелів.