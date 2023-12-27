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Нафта посилила зниження, Brent біля $80,7 за барель
14:02 27.12.2023 |
Зниження цін на нафту посилилося вдень у середу, учасники ринку продовжують оцінювати обстановку в Червоному морі.
Вартість лютневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 12:54 EET знизилася на $0,39 (0,48%) - до $80,68 за барель.
Ф'ючерси на нафту WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали на цей час на $0,47 (0,62%), до $75,10 за барель.
Єменські повстанці-хусити атакували ще одне вантажне судно в Червоному морі, повідомив у вівторок телеканал "Аль-Арабія" з посиланням на військового представника заколотників Ях'ю Сареа. За його словами, екіпаж комерційного судна MSC United тричі проігнорував попереджувальні сигнали, після чого повстанці запустили по ньому ракети.
"Конфлікт, який триває в Червоному морі, підтримує ралі, - написала старший аналітик брокерської компанії Phillip Nova Pte. Пріянка Сачдева. - Однак ситуацію ускладнюють низькі обсяги торгів через Різдвяні свята".
Ціни на нафту завершують рік у мінусі вперше з 2020 року на тлі побоювань надлишку нафти на світовому ринку, навіть попри нові скорочення видобутку країнами ОПЕК+.
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